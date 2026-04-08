Estoński regulator o problemach Zondacrypto

Sulowski o ustawie o rynku kryptowalut
Nie zajmujemy się płynnością giełd kryptowalutowych - informuje tvn24.pl estoński regulator, instytucja nadzorująca Zondacrypto. Dodaje, że śledzi dyskusję w Polsce. Zwraca uwagę na znaczącą rozbieżność między deklarowaną przez giełdę liczbą klientów, a danymi urzędowymi.

Nie kończą się problemy największej polskiej giełdy kryptowalut Zondacrypto, o których informowaliśmy wczoraj w tvn24.pl. Jej klienci w mediach społecznościowych cały czas skarżą się na trudności z wypłatą pieniędzy. Spółka w najnowszym oświadczeniu opublikowanym we wtorek wieczorem przekazała, że standardowy czas procesowania wypłat (maksymalnie 48 godzin) przywróci w ciągu najbliższych 10 dni.

Dzień wcześniej jej prezes Przemysław Kral deklarował, że będzie to trwało krócej, 5-6 dni.

Z kolei Prokuratura Krajowa poinformowała w środę, że na wniosek Prokuratora Generalnego zbada doniesienia medialne o domniemanych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu giełdy. Będą to robić ci sami śledczy, którzy badają niewyjaśnioną do tej pory sprawę zaginięcia w 2022 roku Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zondacrypto.

Estoński regulator o Zondacrypto

To największa polska giełda kryptowalut, choć jest zarejestrowana w Estonii, a jej prezes na stałe mieszka w Monako. Zapytaliśmy więc estoński odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego o to, czy śledzi dyskusję toczoną w Polsce wokół giełdy i czy planuje jakieś kroki.

W przesłanej odpowiedzi Estońska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) zastrzegła, że nie może badać tego, czy giełdy kryptowalutowe są wypłacalne i czy mają pełne pokrycie środków klientów, może jedynie zajmować się wykrywaniem i zapobieganiem praniu pieniędzy przez te giełdy.

"Nie posiadamy ani mandatu prawnego, ani narzędzi regulacyjnych (takich jak raportowanie ukierunkowane na kapitalizację), aby monitorować kwestie płynnościowe lub interweniować (np. poprzez wprowadzenie moratorium) w celu ochrony roszczeń wierzycieli" - czytamy w przesłanym oświadczeniu.

Estoński regulator informuje, że śledzi to, co się dzieje w Polsce odnośnie Zondacrypto i przekazuje, że na koniec 2025 roku zarejestrowany w Estonii podmiot miał około 57 tysięcy aktywnych klientów. A tymczasem giełda deklaruje publicznie, że ma ich milion. "Ta znacząca rozbieżność sugeruje, że większość tych polskich obywateli może być obsługiwana przez inny podmiot - potencjalnie spółkę z grupy we Włoszech lub nieznaną jednostkę, a nie przez firmę estońską" - ocenia FIU.

Urząd zwrócił też uwagę, że estońska spółka zarządzająca giełdą Zondacrypto nie ma licencji wymaganej na mocy rozporządzenia (MiCA Markets in Crypto-Assets). Ta licencja, na mocy której działa obecnie, wygasa 1 czerwca.

W podobnym duchu estoński regulator odpowiedział nam w styczniu: "Na podstawie informacji ze strony internetowej firma obsługuje łącznie osiem razy więcej klientów, niż jest obsługiwanych przez podmiot zarejestrowany w Estonii".

Piotr Szostak

- Estoński urząd napisał w praktyce: nie jesteśmy od oceny, czy zondacrypto ma płynność i czy środki klientów są bezpieczne, nie mamy do tego kompetencji ani narzędzi, a dodatkowo widzimy rozbieżność sugerującą, że większość polskich klientów może być obsługiwana nie przez estońską spółkę, lecz przez inny podmiot - wyjaśnia w rozmowie z nami dr Adam Behan, doktor prawa i inżynier informatyki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zdaniem, to ważny sygnał. - Urząd w praktyce sugeruje, że ogromna większość polskich klientów może w ogóle nie zawierać umów z estońską spółką, tylko z jakimś innym podmiotem. A to ma duże znaczenie dla właściwości nadzorczej i ewentualnego dochodzenia roszczeń - dodaje ekspert.

W środę sprawę skomentował też premier Donald Tusk.

Jan Kunert
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskiKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica