Episkopat o dwóch szczepionkach. Specjalistka chorób zakaźnych: to stanowisko wprowadzi duży ferment

To jest tak bulwersująca informacja, że na pewno zmąci spokój Polaków - powiedziała w "Kropce nad i" doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, specjalista chorób zakaźnych. Odniosła się w ten sposób do stanowiska episkopatu w sprawie dwóch szczepionek przeciw COVID-19. Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski wyjaśniał zaś, w jaki sposób produkowane są szczepionki.

Przewodniczący zespołu ekspertów episkopatu do spraw bioetycznych biskup Józef Wróbel wydał w środę stanowisko, w którym napisał, że szczepionki koncernów AstraZeneca i Johnson&Johnson "są oparte na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów". To - napisał bp Wróbel - "budzi poważny sprzeciw moralny". Ocenił, że katolicy nie powinni godzić się na szczepienie preparatem AstraZeneki i Johnson&Johnson, chyba że nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są zobligowani uwarunkowaniami na przykład zawodowymi.

"Musimy tę sprawę wytłumaczyć raz na zawsze"

Podkreślił, że "dzięki tej linii tak naprawdę uratowaliśmy miliony istnień ludzkich". Zwrócił uwagę, że jest to "jedna linia, jeden raz (pobrana - przyp. red.), absolutnie nie są to płody". - Jest to jednorazowa linia, której do tej pory używamy. Na tej linii w różnych laboratoriach produkuje się szczepionki i leki - wyjaśniał.