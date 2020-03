Epidemia koronawirusa. Czy rodzic musi płacić za przedszkole?

MEN: przedszkola publiczne bez opłat, prywatne – decyduje umowa

Ministerstwo Rodziny: umowa, statut i współpraca z rodzicami

UOKiK: są nowe okoliczności, strony powinny się porozumieć i podzielić kosztami

Brak jednoznacznych wytycznych dla samorządów

W urzędzie miasta w Warszawie słyszymy, że problem nie dotyczy placówek publicznych oraz tych, które mają podpisane umowy z miastem. W stolicy są one darmowe, więc rodzice i tak nie płacą. A co ze żłobkami prywatnymi? – One decydują same o sobie. Należy się ich spytać, w jaki sposób rozwiązują tę kwestię – tłumaczy Magdalena Łań z zespołu prasowego warszawskiego ratusza. Zachęca właścicieli żłobków do tego, aby skorzystali z rozwiązań dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji, zaproponowanych przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego.