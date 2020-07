Bratanek Turinga z polskim orderem za "pomoc w przedstawieniu prawdziwej historii Enigmy"

Dermot Turing w 2018 roku opublikował książkę "X, Y i Z: The Real Story of How Enigma Was Broken". W Polsce została wydana rok później pod tytułem "X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy"). Książka szczegółowo opisuje polsko-brytyjsko-francuską współpracę w zakresie złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma i podkreśla, że osiągnięcia Alana Turinga byłyby znacznie spowolnione lub niemożliwe bez istotnego wkładu Polskiej Szkoły Matematyki.