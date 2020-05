Chcą wyrzucić KRS. Niebawem ostateczna decyzja

Zawieszenie było ostrzeżeniem

We wrześniu 2018 roku w trakcie posiedzenia ENCJ w Bukareszcie nowa KRS została zawieszona w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, co relacjonowaliśmy na antenie TVN24 . Już wtedy głównym zarzutem był fakt, że nowa KRS wybrana została przez polityków głównie partii rządzącej, co nie gwarantuje pełnej niezależności KRS od władzy.

Od tego czasu, jak twierdzi Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, sytuacja jeszcze się pogorszyła, dlatego zarząd rekomendował członkom natychmiastowe wyrzucenie KRS. W dokumencie skierowanym do europejskich rad sądownictwa zarząd organizacji podkreśla, że "relacje pomiędzy KRS a ministrem sprawiedliwości są jeszcze bliższe niż sądzono w 2018 roku". W opinii czytamy też, że "dopiero w wyniku ogromnej presji ujawniono listy poparcia sędziów" do KRS, co pokazało "wsparcie wąskiej grupy sędziów związanych z ministrem sprawiedliwości, w tym 50 sędziów oddelegowanych do pracy w ministerstwie". ENCJ zauważa, że "jeden kandydat został powołany bez wymaganych 25 podpisów poparcia".