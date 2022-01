Maszyna wciągnęła pracownika. Reanimowali go strażacy, trafił do szpitala

czytaj dalej

Donald Tusk przemawiał w sobotę na kongresie Platformy Obywatelskiej. - Dogonimy w najbliższych miesiącach PiS, a w dniu wyborów przegonimy PiS. Wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić - mówił. Poinformował też o "docierających do niego sygnałach" o niechęci innych partii opozycyjnych do stworzenia wspólnej listy wyborczej. - Szanuję tę opinię, chociaż uważam ją za błędną. My będziemy zawsze otwarci, jeśli nasi partnerzy zmienią zdanie - zapewnił.