Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Mamy arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty 2023 potrwa trzy dni. We wtorek 23 maja uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Większość z nich miała 120 minut na rozwiązanie 19 zadań, w tym napisanie wypracowania. Wiele pytań dotyczyło "Balladyny". Jakie polecenia i teksty pojawiły się na tegorocznym egzaminie? Mamy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin z języka polskiego rozpoczął we wtorek o godz. 9:00. Na jego napisanie większość uczniów miała 120 minut. Wydłużony czas przysługiwał m.in. uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz tym, którzy są obywatelami Ukrainy. Ci drudzy mogli też w czasie egzaminu korzystać ze słownika, a polecenia zostały przetłumaczone dla nich na język ukraiński.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: "Balladyna" i Adam Małysz

Ósmoklasiści rozwiązywali w tym roku zadania odnoszące się m.in. do zamieszczonego w arkuszu fragmentu "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Na jego podstawie musieli na przykład ocenić, czy tytułowa bohaterka ujawnia fakty ze swojej przeszłości i czy opisanej w nim scenie towarzyszyły niepokojące zjawiska w przyrodzie. Mieli też ułożyć przytoczone wydarzenia związane z losami Balladyny w porządku chronologicznym.

W zadaniach otwartych uczniowie musieli wykazać się też znajomością innych lektur obowiązkowych. Autorzy egzaminu poprosili ich o wskazanie bohatera dowolnej z takich lektur, który przejawiał jedną z trzech wymienionych cech: rozwagę, optymizm lub odpowiedzialność. W uzasadnieniu swojego wyboru uczniowie mieli przywołać sytuację z książki potwierdzającą ich stanowisko.

Wśród egzaminacyjnych zadań było napisanie streszczenia opublikowanego w arkuszu tekstu Jolanty Marii Berent "Odblokuj swój talent". Uczniowie mieli też określić, czy wskazany akapit tego tekstu jest zgodny z przytoczoną wypowiedzią Adama Małysza o talencie.

Trzy punkty można było zdobyć za napisanie zaproszenia na premierę filmu zatytułowanego "Łowcy talentów", używając dwóch argumentów zachęcających do przybycia na to wydarzenie.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Wypracowanie - tematy

Najwyżej punktowanym zadaniem jak co roku było wypracowanie (20 punktów). Uczniowie otrzymali do wyboru dwa tematy.

1. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

2. Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co dalej?

W środę ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki, w czwartek z języka obcego. Większość z nich wybrała język angielski. Wszystkie egzaminy, podobnie jak ten wtorkowy, rozpoczną się o godz. 9:00

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisał w drugim terminie - od 12 do 14 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku z egzaminem ósmoklasisty mierzy się ponad 502,8 tys. uczniów ósmych klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju. Do egzaminu przystępuje około 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

