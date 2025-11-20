Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Efekt mrożący - mówią w rozmowie z nami prawnicy o ostatniej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który odmówił podpisania nominacji dla 46 sędziów.

Sędzia Maciej Czajka z Krakowa komentuje: - To wybieranie sobie, kto będzie sędzią, a kto nie będzie sędzią w oparciu o to, jakie kto ma stanowisko w sprawie czułej dla prezydenta. To aberracja w państwie prawa.

Karol Nawrocki nie jest pierwszym prezydentem, który nie podpisał nominacji sędziowskich.

Wcześniejszymi prezydenckimi decyzjami zajmuje się Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Środa, 12 listopada, dzień po obchodach Święta Niepodległości. Nie milkną echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odmowie podpisu pod nominacjami oficerskimi dla funkcjonariuszy ABW i SKW, gdy Polskę obiega kolejna ważna informacja. Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziom.

"Wszyscy prezydenci Rzeczpospolitej mogli nominować sędziów Rzeczpospolitej i mogą takich nominacji, zgodnie z polskim prawem i z polską konstytucją, odmówić" - tłumaczy prezydent.

I powołuje się na art. 179 Konstytucji RP: "Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony".

Interpretacja tego przepisu jest jednak sporna, a głównym problemem w trwającym sporze jest podana przyczyna takiej odmowy - o tym więcej za chwilę.

Nawrocki: odmawiam nominacji 46 sędziów Źródło: TVN24

Listy sprzeciwu

"Nie będę dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka" - podkreśla w swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki. Po tych słowach nie ma już wątpliwości, że decyzja o odmowie nominacji dla sędziów ma motywy polityczne.

Kolejny dzień tylko to potwierdza. Z samego rana w czwartek, 13 listopada, dziennikarze Onetu publikują listę 46 zablokowanych sędziów. Są na niej głównie młodzi sędziowie z sądów rejonowych. Łączy ich to, że w ostatnich latach podpisywali listy sprzeciwu wobec naruszania zasad praworządności przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy.