Polska

"Eastern Sentry" w Polsce. Prezydent podpisał ważny dokument

Karol Nawrocki
Sekretarz generalny NATO zapowiedział wzmocnienie Sojuszu na wschodniej flance
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki podpisał zgodę na pobyt na terytorium Polski komponentu wojsk NATO w ramach operacji "Eastern Sentry" - poinformowało w niedzielę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Kluczowe fakty:
  • W piątek NATO uruchomiło nowy program "Eastern Sentry", który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu.
  • Inicjatywę podjęto po wielokrotnym przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
  • W ramach misji zostanie rozmieszczone więcej sprzętu wojskowego i żołnierzy NATO w naszym regionie.
  • Prezydent Karol Nawrocki podpisał zgodę na pobyt wojsk sojuszniczych, w ramach programu.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jako wzmocnienie RP w ramach operacji "Eastern Sentry" - poinformowało w niedzielę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Postanowienie ma charakter niejawny.

Operacja NATO "Eastern Sentry" (Wschodnia Straż) ma zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte ogłosił program w tym tygodniu, po przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Na czym polega inicjatywa Wschodnia Straż?

Podstawowym zadaniem programu Wschodnia Straż będzie znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski. Chodzi między innymi o rozmieszczenie w regionie dodatkowego sprzętu i żołnierzy z państw sojuszniczych, w tym Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych.

Decyzja nastąpiła po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej, podczas którego 10 września sojusznicy omówili sytuację w świetle wniosku Polski o konsultacje na mocy artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Zapis brzmi: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Cztery zadania" prowokacji Putina. Posłanka: trzeba to nazywać agresją

"Cztery zadania" prowokacji Putina. Posłanka: trzeba to nazywać agresją

Tak mogłaby działać polska tarcza antydronowa

Tak mogłaby działać polska tarcza antydronowa

Jak podkreślił dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich, w ramach Wschodniej Straży dojdzie do współpracy z Sojuszniczym Dowództwem do spraw Transformacji. Według generała będziemy szybko testować i wdrażać nowe technologie, takie jak czujniki i broń antydronowa.

Inicjatywa ma za zadanie także wymianę informacji między państwami sojuszniczymi.

pc

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

TAGI:
NATOKarol NawrockiWojsko Polskie
