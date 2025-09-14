"Eastern Sentry" w Polsce. Prezydent podpisał ważny dokument

Sekretarz generalny NATO zapowiedział wzmocnienie Sojuszu na wschodniej flance Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W piątek NATO uruchomiło nowy program "Eastern Sentry", który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu.

Inicjatywę podjęto po wielokrotnym przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony

W ramach misji zostanie rozmieszczone więcej sprzętu wojskowego i żołnierzy NATO w naszym regionie.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał zgodę na pobyt wojsk sojuszniczych, w ramach programu.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jako wzmocnienie RP w ramach operacji "Eastern Sentry" - poinformowało w niedzielę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Postanowienie ma charakter niejawny.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji „Eastern Sentry”.



Postanowienie Pana Prezydenta ma charakter… — BBN (@BBN_PL) September 14, 2025 Rozwiń BBN: Prezydent podpisał postanowienie w sprawie "Eastern Sentry" Źródło: X

Operacja NATO "Eastern Sentry" (Wschodnia Straż) ma zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte ogłosił program w tym tygodniu, po przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Na czym polega inicjatywa Wschodnia Straż?

Podstawowym zadaniem programu Wschodnia Straż będzie znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski. Chodzi między innymi o rozmieszczenie w regionie dodatkowego sprzętu i żołnierzy z państw sojuszniczych, w tym Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych.

Decyzja nastąpiła po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej, podczas którego 10 września sojusznicy omówili sytuację w świetle wniosku Polski o konsultacje na mocy artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Zapis brzmi: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Jak podkreślił dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich, w ramach Wschodniej Straży dojdzie do współpracy z Sojuszniczym Dowództwem do spraw Transformacji. Według generała będziemy szybko testować i wdrażać nowe technologie, takie jak czujniki i broń antydronowa.

Inicjatywa ma za zadanie także wymianę informacji między państwami sojuszniczymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD