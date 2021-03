"Mnie nie dziwi, dlaczego rządzący stosują takie metody uciszania kobiet, ale to się nie uda"

W tej chwili jest bardzo ostry kurs przeciwko samodzielności kobiet, szeroki, wspierany mocno przez Kościół, czego przedtem nie widziałam - oceniła w "Faktach po Faktach" Ludwika Wujec, działaczka opozycji w PRL. Katarzyna Pawlikowska, pisarka, badaczka zachowań społecznych i konsumenckich kobiet mówiła, że nie dziwi jej to, dlaczego w tej chwili "rządzący stosują takie metody uciszania kobiet i próby kompletnego ubezwłasnowolnienia nas", ale jak dodała "to się nie uda".

Wujec nawiązała do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października zeszłego roku w sprawie aborcji . Trybunał Konstytucyjny orzekł wówczas, że przepis tak zwanej ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku zezwalający na aborcję, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niekonstytucyjny. Oznacza to, że kobieta, mimo ciężkiej wady płodu, będzie musiała rodzić.

- Za PRL-u co prawda sprawiedliwości nie było, co prawda kobiety były gorzej opłacane, wszystko prawda, ale hasła były szalenie równościowe. A jeśli chodzi o dostęp do profilaktyki medycznej, na przykład, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą świadomego macierzyństwa, to wyglądało to znacznie lepiej niż w tej chwili - mówiła Wujec.