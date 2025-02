Wraca sprawa działki Morawieckich. "Pojawiło się pytanie: co ma do ukrycia w tej sprawie?"

Mateusz Morawiecki kupił w 2002 roku we Wrocławiu działkę od jednej z tamtejszych parafii za niebywale niską cenę. Gdy sprawa wyszła na jaw, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości - została zgłoszona do prokuratury, ale śledczy uznali, że się nią nie zajmą. Teraz, po pracach specjalnej komisji powołanej przez Adama Bodnara , zakup działki za zaniżoną cenę wraca pod lupę śledczych.

Harłukowicz przyznał, że już od początku "był przekonany, że to jest sprawa do wyjaśnienia przez samego Mateusza Morawieckiego". - Kiedy Mateusz Morawiecki zostawał członkiem rządu Beaty Szydło, a następnie premierem, był dość duży problem z jawnością jego majątku. Najpierw nie chciał składać oświadczeń majątkowych, później te oświadczenia majątkowe wykazały, że mimo tych wielu, wielu milionów zarobionych na fotelu prezesa banku, niewiele tych milionów jest u niego na koncie - mówił dziennikarz.

Harłukowicz powiedział, że kiedy zaczął zajmować się sprawą działki we Wrocławiu, "pojawiło się pytanie - co premier polskiego rządu ma do ukrycia w tej sprawie?". - Później odbyła się duża debata i nawet powstała ustawa o jawności majątków osób najbliższych najważniejszych osób w państwie. Nic z tego ostatecznie nie wyszło. Mateusz Morawiecki i pani Iwona Morawiecka też zapowiadali, że nie mają nic do ukrycia, że ten majątek swój pokażą. Nigdy do tego nie doszło - mówił dziennikarz.