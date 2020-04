"Rozkaz dostaliśmy w czwartek". Mieli trzy dni, by przekształcić się w szpital leczący chorych na COVID-19

- Nie byliśmy szpitalem zakaźnym. Co więcej, nie posiadaliśmy w swoich strukturach oddziału zakaźnego. Dlatego, kiedy usłyszałem 12 marca o tym, że mamy być szpitalem zakaźnym, było to dla mnie olbrzymim zaskoczeniem - przyznał dyrektor Jarosław Kończyło.

Trzy najważniejsze potrzeby szpitala

Zapytany o to, czy otrzymał odpowiednie wsparcie od władz, dyrektor Kończyło powiedział, że "tego samego dnia, którego otrzymałem ten rozkaz, na piśmie prosiłem pana wojewodę, by na drugi dzień do godziny 12 przekazać nam środki ochrony osobistej". - Rzeczywiście w kolejnym dniu my te środki otrzymaliśmy - powiedział.