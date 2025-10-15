Logo strona główna
Polska
|

Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Bartosz Chyż
Ewelina Kwiatkowska
Gabriela Sieczkowska
Zespół autorów
Bartosz ChyżEwelina KwiatkowskaGabriela Sieczkowska
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Źródło: Paweł Supernak/PAP
Odblokowano fundusze unijne, przywrócono finansowanie in vitro, zlikwidowano prace domowe, wprowadzono kasowy PIT, podniesiono zasiłek pogrzebowy, wprowadzono "babciowe"... - lista spełnionych obietnic Koalicji Obywatelskiej po dwóch latach rządów nie jest jednak długa. Nie zrealizowano wielu sztandarowych zapowiedzi: nie zmieniono prawa aborcyjnego, nie podniesiono kwoty wolnej od podatku, nie zlikwidowano Funduszu Kościelnego, nie ma ustawy o związkach partnerskich, no i nie udało się zreformować wymiaru sprawiedliwości. Trzy czwarte ze 100 konkretów czeka na realizację.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Obietnic złożonych przez partie tworzące koalicję 15 października było kilkaset - najbardziej znane jest 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej.
  • Po dwóch latach sprawdziliśmy, ile z tych obietnic zostało zrealizowanych, a na jakim etapie są te pozostałe.
  • Są też konkrety prawie dowiezione, ale na finiszu zastopowane przez weto prezydenta.

Dwa lata po wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku rządząca koalicja 15 października stoi przed wyzwaniem utrzymania spójności i przetrwania przez kolejne dwa lata. Cztery ugrupowania ja tworzące – Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Nowa Lewica – prezentują się dziś już nieco inaczej niż przed dwoma laty. Nie istnieje porozumienie Trzecia Droga, które stworzyły PSL i Polska 2050, idąc do wyborów. Pierwsza z tych partii szuka teraz pomysłu na siebie na przyszłość; druga jest skonfliktowana z koalicjantami i zajęta wewnętrzną walką o władzę po ustąpieniu Szymona Hołowni i jego zapowiedzi, że nie będzie kandydował na przewodniczącego partii.

Z najnowszego sondażu Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24 opublikowanego 14 października wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz, obie te partie nie przekroczyłyby progu wyborczego – PSL może liczyć na 2,3 proc. głosów, a Polska 2050 – na 1,7 proc. Natomiast Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 29,5 proc., zaś Lewica na 5,4 proc.

Wewnętrzne spory w koalicji 15 października, o których co rusz dowiaduje się opinia publiczna, wzmacniają poczucie wyborców, że żadna z tych partii jednak "nie dowiozła" – czyli mimo półmetka kadencji wciąż nie zrealizowała wiele z tego, co obiecała. I nie chodzi tylko o słynne "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" KO, lecz także "12 Gwarancji Trzeciej Drogi" oraz 155-punktowy Program Wyborczy Nowej Lewicy.

Tak to już jest, że dużo obietnic rodzi dużo oczekiwań. To one wpływają na decyzje wyborców. Wielość i różnorodność składanych deklaracji pomaga w pozyskiwaniu głosów przy urnach - ale jest wyzwaniem dla partii, gdy przychodzi do realizacji i podsumowań.

Bartosz Chyż
Bartosz Chyż
Dziennikarz serwisu Konkret24
Ewelina Kwiatkowska
Ewelina Kwiatkowska
Dziennikarka tvn24.pl
Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24

Zmierzała po tytuł. Nagle jej ciało odmówiło posłuszeństwa
EUROSPORT
Jak idzie rządowi rozliczanie poprzedników? Sondaż dla TVN24
Jak idzie rządowi rozliczanie poprzedników? Sondaż dla TVN24
Polska
Pożar w fabryce odzieży. Są ofiary śmiertelne
Pożar w fabryce odzieży. Są ofiary śmiertelne
Te produkty zdrożały najbardziej
Te produkty zdrożały najbardziej
BIZNES
Ciała trzech osób w domu. Trwa obława
Kraków
Prezydent USA Donald Trump
Trump: gospodarka Rosji nagle się załamie
Podczas gry w karty wpadł w szał, partnerkę oblał benzyną
Podczas gry w karty wpadł w szał, partnerkę oblał benzyną
Katowice
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
BIZNES
Zaatakowały go psy, mężczyzna zmarł w szpitalu
Zaatakowały go psy, mężczyzna zmarł w szpitalu
Lubuskie
26-latka usłyszała zarzut zabójstwa
Mężczyzna dźgnięty nożem. Nie żyje. Policja zatrzymała jego partnerkę
WARSZAWA
Mejzy "nie powinno być w naszych szeregach". Mocny głos z PiS
Mejzy "nie powinno być w naszych szeregach". Mocny głos z PiS
Polska
Hipopotam
"Nasze" hipopotamy nie wyginęły, gdy zaczęła się epoka lodowcowa
METEO
Nie żyje 34-latek
Wypadł z drogi i dachował, kierowca nie żyje
Wrocław
imageTitle
Szwedzi w szoku po laniu od Polski. "Upokorzenie"
EUROSPORT
Z kanału Świny wydobyli zatopiony samochód
Z kanału Świny wydobyli zatopiony samochód
Szczecin
bitcoin shutterstock_1939111636
"Rujnowali życie ludziom". Największe przejęcie bitcoinów w historii
BIZNES
imageTitle
Wymowne zdjęcie piłkarek Barcelony
Rak piersi
Lekarze uspokajali, ona nie odpuściła. "Coś było inaczej"
Polska
Uderzył autem w drzewo, kierowca nie żyje
Uderzył autem w drzewo, kierowca nie żyje
Łódź
Magdalena Biejat
Biejat: ludzie się wkurzyli
Polska
Jeśli pojawi się tu ogień, "będzie koniec świata"
Jeśli pojawi się tu ogień, "będzie koniec świata"
Piotr Krysztofiak
Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?
Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?
Zespół autorów
Bartosz ChyżEwelina KwiatkowskaGabriela Sieczkowska
Waldemar Żurek i Adam Bodnar
Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało
Michał Istel
12 głośnych afer Zjednoczonej Prawicy. Jak idą rozliczenia
12 głośnych afer Zjednoczonej Prawicy. Jak idą rozliczenia
Michał Istel, Grzegorz Łakomski
12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono
12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono
Zuzanna Karczewska
Nowa Lewica: co z jej głównymi postulatami
Nowa Lewica: co z jej głównymi postulatami
Bartosz Chyż, Ewelina Kwiatkowska
Trwa seria egzekucji w USA. Kolejne dwie osoby stracone
Trwa seria egzekucji w USA. Kolejne dwie osoby stracone
Lewotobi Laki-laki
Wybuch wulkanu w Indonezji. Ewakuacje
METEO
imageTitle
Trzy chętne i tylko dwa wolne miejsca w Finałach WTA
EUROSPORT
Wąż zbożowy znaleziony w budynku w centrum Wrocławia
"Nie wiemy, czy szukał nowych przyjaciół, czy pomylił piętra". Znaleźli węża zbożowego
Wrocław
