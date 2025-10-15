Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Obietnic złożonych przez partie tworzące koalicję 15 października było kilkaset - najbardziej znane jest 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej.

Po dwóch latach sprawdziliśmy, ile z tych obietnic zostało zrealizowanych, a na jakim etapie są te pozostałe.

Są też konkrety prawie dowiezione, ale na finiszu zastopowane przez weto prezydenta.

Dwa lata po wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku rządząca koalicja 15 października stoi przed wyzwaniem utrzymania spójności i przetrwania przez kolejne dwa lata. Cztery ugrupowania ja tworzące – Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Nowa Lewica – prezentują się dziś już nieco inaczej niż przed dwoma laty. Nie istnieje porozumienie Trzecia Droga, które stworzyły PSL i Polska 2050, idąc do wyborów. Pierwsza z tych partii szuka teraz pomysłu na siebie na przyszłość; druga jest skonfliktowana z koalicjantami i zajęta wewnętrzną walką o władzę po ustąpieniu Szymona Hołowni i jego zapowiedzi, że nie będzie kandydował na przewodniczącego partii.

Z najnowszego sondażu Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24 opublikowanego 14 października wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz, obie te partie nie przekroczyłyby progu wyborczego – PSL może liczyć na 2,3 proc. głosów, a Polska 2050 – na 1,7 proc. Natomiast Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 29,5 proc., zaś Lewica na 5,4 proc.

Wewnętrzne spory w koalicji 15 października, o których co rusz dowiaduje się opinia publiczna, wzmacniają poczucie wyborców, że żadna z tych partii jednak "nie dowiozła" – czyli mimo półmetka kadencji wciąż nie zrealizowała wiele z tego, co obiecała. I nie chodzi tylko o słynne "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" KO, lecz także "12 Gwarancji Trzeciej Drogi" oraz 155-punktowy Program Wyborczy Nowej Lewicy.

Tak to już jest, że dużo obietnic rodzi dużo oczekiwań. To one wpływają na decyzje wyborców. Wielość i różnorodność składanych deklaracji pomaga w pozyskiwaniu głosów przy urnach - ale jest wyzwaniem dla partii, gdy przychodzi do realizacji i podsumowań.