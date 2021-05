"Kolejny ważny krok" w sprawie dostawy F-35 do Polski

Departament Obrony USA zawarł kontrakt z koncernem Lockheed Martin między innymi na przygotowanie do produkcji F-35 dla Polski - przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Napisał, że to "kolejny ważny krok" w realizacji umowy na dostawę tych najnowocześniejszych samolotów.

"Kolejny ważny krok"

"Coraz bliżej polskich F-35 i kolejny ważny krok w realizacji umowy na dostawę tych najnowocześniejszych samolotów! Departament Obrony USA właśnie zawarł kontrakt z Lockheed Martin m. in. na przygotowanie do produkcji F-35 dla Polski" - napisał na Twitterze.

Kontrakt opiewający na 4,6 miliarda dolarów

Kontrakt przewiduje dostawę 32 samolotów w wersji F-35A. Kiedy umowa była podpisywana, resort obrony informował, że koszt jednej maszyny (wraz z silnikiem) wyniesie 87,3 milionów dolarów netto, a dostawy mają się rozpocząć w 2024 roku. Umowa obejmuje ponadto pakiet szkoleniowy oraz logistyczny, czyli zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt do obsługi naziemnej. Wszystko to zostało wycenione na 4,6 miliarda dolarów, co według obecnego kursu jest równowartością prawie 17,9 miliarda złotych. To drugi pod względem wartości kontrakt zbrojeniowy w historii Polski.