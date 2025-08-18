Logo strona główna
Polska

Akt oskarżenia w sprawie ujawnienia danych Wrzosek

Ewa Wrzosek
Wrzosek: jestem zdumiona, zniesmaczona, zbulwersowana
Źródło: TVN24
Do Sądu Rejonowego w Warszawie skierowano akt oskarżenia wobec Doroty K. - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. W marcu dziennikarka ujawniła dane osobowe prokurator Ewy Wrzosek, poprzez opublikowanie w mediach społecznościowych jej kwestionariusza paszportowego.
Kluczowe fakty:
  • W marcu 2025 roku dziennikarka Dorota K. opublikowała na platformie X zdjęcie kwestionariusza paszportowego prokurator Ewy Wrzosek.
  • Wrzosek poinformowała wtedy, że złożyła do prokuratora krajowego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  • Dorota K. w lipcu usłyszała zarzuty w sprawie bezprawnego przetwarzania danych osobowych Wrzosek.

W poniedziałek tarnowska prokuratura poinformowała, że 14 sierpnia skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w Warszawie akt oskarżenia wobec Doroty K. Dotyczy on wydarzeń z 19 marca, gdy dziennikarka bezprawnie i wbrew przepisom o ochronie danych osobowych opublikowała na platformie X zdjęcie kwestionariusza paszportowego Ewy Wrzosek.

Dokument zawierał między innymi PESEL, datę urodzenia, ówczesny adres, imiona rodziców, ówczesny numer dowodu osobistego i znaki szczególne. K. miała uzyskać te informacje w ramach pracy dziennikarskiej podczas badań w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

"Oskarżonej grozi wymierzenie kary grzywny, ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do lat dwóch" - poinformowano.

Dorota K. udostępniła na platformie X dane osobowe prokurator Ewy Wrzosek
Dorota K. udostępniła na platformie X dane osobowe prokurator Ewy Wrzosek
Źródło: tvn24.pl

Wrzosek złożyła do prokuratora krajowego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z ujawnieniem jej danych 20 marca. "Ujawnienie informacji o takim stopniu szczegółowości może posłużyć do wykorzystania ich w sposób stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa mojego i osób mi najbliższych" - zwracała wówczas uwagę.

Na początku lipca bieżącego roku tarnowska prokuratura postawiła K. zarzut dotyczący bezprawnego przetwarzania danych osobowych Wrzosek. - Podejrzana, przesłuchana w obecności obrońcy, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień - mówił wtedy prokurator Mikołaj Grzesik.

Sprawa śmierci Barbary Skrzypek

Sprawa ta wyniknęła po nagłej śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Trzy dni przed śmiercią, która nastąpiła 15 marca, Skrzypek była przesłuchiwana w charakterze świadka w warszawskiej prokuraturze okręgowej w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji - wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie. Przesłuchanie prowadziła prokurator Wrzosek. Politycy PiS, w tym lider partii, powiązali śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem i stresem, który mu towarzyszył, a także z niedopuszczeniem do przesłuchania jej pełnomocnika.

Wkrótce po śmierci Skrzypek prokuratura oświadczyła, że nie zgłaszała ona żadnych zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania, a oprócz problemów z czytaniem nie zgłaszała też żadnych dolegliwości zdrowotnych.

Śmierć Barbary Skrzypek, jest opinia biegłych
Dowiedz się więcej:

Śmierć Barbary Skrzypek, jest opinia biegłych

Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Skrzypek prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. "Biorąc pod uwagę obraz sekcji zwłok oraz wyniki przeprowadzonych badań dodatkowych, należy dojść do wniosku, że do zgonu Barbary Skrzypek doszło w mechanizmie zaostrzenia przewlekłej niewydolności krążenia w przebiegu kolejnego, rozległego, świeżego zawału tylnej ściany serca" - informowała na początku lipca prokuratura.

Autorka/Autor: kgr//akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Ewa Wrzosek prywatność Dane osobowe Prokuratura
