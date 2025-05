Doradca Dudy poparł Mentzena i wstąpił do Konfederacji

Łukasz Rzepecki poparł Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniłem. I uważam, że z takimi przekonaniami doskonale odnajdę się w Konfederacji - napisał doradca prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki, który ogłosił dołączeni do Konfederacji i poparcie jej kandydata na prezydenta. Wcześniej pojawił się na wiecu Sławomira Mentzena.

Kluczowe fakty: Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki poparł Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich i chce dołączyć do Konfederacji.

Polityk przekonuje, że prezydent Andrzej Duda wie o jego decyzji.

Rzepecki ujawnił, co prezydent doradził swoim ministrom i doradcom.

Łukasz Rzepecki jest byłym posłem PiS i Kukiz'15, a od 2020 roku doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. W piątek niespodziewanie pojawił się na wiecu wyborczym Sławomira Mentzena. Kandydat Konfederacji przemawiał w tym dniu m.in. w Zgierzu (Łódzkie).

Rzepecki odniósł się do swojej decyzji o poparciu Mentzena w wyścigu o urząd prezydenta. "Dzisiaj większość partii politycznych odwołuje się do tego co Konfederacja mówi od wielu lat. To wielka zasługa Sławomira Mentzena, jego ambitnej wizji Polski, skuteczności, a przede wszystkim wiarygodności! Dziękuję za zaproszenie do Twojej biało-czerwonej drużyny" - napisał na platformie X po zakończeniu wiecu.

Dzisiaj większość partii politycznych odwołuje się do tego co @KONFEDERACJA_ mówi od wielu lat. To wielka zasługa @SlawomirMentzen jego ambitnej wizji Polski, skuteczności, a przede wszystkim wiarygodności! Dziękuję za zaproszenie do Twojej biało - czerwonej drużyny 🤝🇵🇱 pic.twitter.com/VzMl7pBbKD — Łukasz Rzepecki (@RzepeckiLuki) May 2, 2025 Rozwiń Rzepecki na wiecu Sławomira Mentzena Źródło: X

Później zdjęcie z Rzepeckim zamieścił też szef sztabu Sławomira Mentzena. "No to oficjalnie, dziś w kampanii Sławomira Mentzena wprost z Pałacu Prezydenckiego witamy Łukasza Rzepeckiego" - napisał Bartosz Bocheńczak na portalu X.

"Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniłem"

Dzień później Rzepecki potwierdził, że wstępuje do Konfederacji. "Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniłem. Tak jak byłem jako 18-latek konserwatystą i zwolennikiem niskich podatków, to tak jestem nim również dzisiaj. I uważam, że z takimi przekonaniami doskonale odnajdę się w Konfederacji" - napisał doradca Dudy w sobotę na platformie X.

Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniłem. Tak jak byłem jako 18-latek konserwatystą i zwolennikiem niskich podatków, to tak jestem nim również dzisiaj. I uważam, że z takimi przekonaniami doskonale odnajdę się w @KONFEDERACJA_

Więcej o mojej decyzji w wywiadzie 👇 https://t.co/O1VK3u8Te9 — Łukasz Rzepecki (@RzepeckiLuki) May 3, 2025 Rozwiń Rzepecki wstępuje do Konfederacji Źródło: X

Rzepecki o swoich planach politycznych opowiedział w wywiadzie dla Onetu. "Tak jak powiedział pan prezydent - każdy obywatel ma prawo do podjęcia swojej osobistej decyzji na kogo oddać głos w wyborach. Moje serce bije po prawej stronie. Ja, Łukasz Rzepecki, zagłosuję na Sławomira Mentzena, ponieważ jest głosem młodego pokolenia, głosem zdrowego rozsądku i normalności w tych coraz bardziej skomplikowanych czasach" - stwierdził.

W jego ocenie "polityka to sztuka przewidywania tego, co się będzie działo i twardego stawiania interesów naszego kraju - i to gwarantuje Mentzen".

Dodał, że ma też "duży szacunek do Karola Nawrockiego jako człowieka i jako prezesa IPN za pracę, którą wykonał dla Polski, dla upamiętnienia naszej historii i polskich bohaterów".

Jeszcze przed deklaracją Rzepeckiego prezydent Andrzej Duda wystąpił na konwencji Karola Nawrockiego, gdzie udzielił kandydatowi PiS oficjalnego poparcia. - Ja, Andrzej Duda, mający takie same prawa jak wy iść do wyborów i oddać swój głos, zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach, bo wierzę w to, że to jest człowiek, który będzie dążył i będzie czynił wszystko, żeby Polska była państwem uczciwym, żeby Polska była państwem silnym, także na arenie międzynarodowej - oświadczył.

Do czego Duda namawia swoich ministrów i doradców?

W wywiadzie dla "Onetu" Rzepecki przyznał, że prezydent wiedział o jego decyzji. "Nie mogło być inaczej, mam ogromny szacunek do pana prezydenta. Pan prezydent namawia swoich ministrów i doradców żeby myśleli o swojej przyszłości i tak prowadzili swoją aktywność, aby realizować nasze polskie sprawy jak najlepiej" - powiedział.

Rzepecki stwierdził także, że ma ze środowiskiem Konfederacji "od dawna dobre relacje".

Łukasz Rzepecki Źródło: Rafał Guz/PAP