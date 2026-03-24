Tusk zwrócił się do Nawrockiego "w mocnych słowach"

Premier na początku posiedzenia rządu skomentował wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem.
Tusk oświadczył, że wizyta odbyła się "wbrew rekomendacji i opiniom polskiego rządu". Stwierdził też, że wspieranie Orbana w przededniu wyborów na Węgrzech jest działaniem wbrew polskim interesom.
- Cały czas czekamy na dwa miliardy złotych, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy za sprzęt jaki wysłaliśmy jako Polska Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. (...) To premier Orban osobiście blokuje wypłatę tych pieniędzy dla Polski - powiedział premier.
Dodał, że od dłuższego czasu docierają do niego informacje, że węgierscy dyplomaci - najbliżsi współpracownicy Orbana - ściśle współpracują z władzami rosyjskimi, przekazując im dyskretne informacje z posiedzeń instytucji europejskich.
Szef polskiego rządu ocenił, że Orban "zbudował model, który teoretycznie przynajmniej powinien budzić oburzenie prezydenta Nawrockiego i jego zaplecza politycznego, model państwa skorumpowanego".
Dodał, że węgierski premier "bardzo unika jakichkolwiek możliwości kontroli ze strony niezależnych mediów, niezależnego sądownictwa, a w konsekwencji także niezależnych instytucji europejskich, jeśli chodzi o kwestie korupcji w Budapeszcie".
- Wymieniam tylko kilka powodów, dla których tak stanowczo domagamy się od wszystkich polskich polityków, aby nie uczestniczyli w promocji tego typu działań - powiedział Tusk.
Tusk do Nawrockiego: ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie
Podkreślił, że "w interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach".
Zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. - Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie - powiedział.
- Dlatego oczekiwalibyśmy, żeby w kwestii polityki międzynarodowej, a szczególnie w tak drażliwych sytuacjach jak kwestie rosyjskie, ukraińskie, europejskie, prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko polskim interesom - dodał. - To są mocne słowa, ale wiem, o czym mówię - stwierdził Tusk.
Ocenił, że "działania ostatnich dni i tygodni to są działania wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo".
Opracowała Justyna Sochacka
Źródło: TVN24, PAP