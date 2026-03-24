Tusk zwrócił się do Nawrockiego "w mocnych słowach"

Tusk zwrócił się do Nawrockiego: ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier na początku posiedzenia rządu skomentował wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Tusk oświadczył, że wizyta odbyła się "wbrew rekomendacji i opiniom polskiego rządu". Stwierdził też, że wspieranie Orbana w przededniu wyborów na Węgrzech jest działaniem wbrew polskim interesom.

- Cały czas czekamy na dwa miliardy złotych, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy za sprzęt jaki wysłaliśmy jako Polska Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. (...) To premier Orban osobiście blokuje wypłatę tych pieniędzy dla Polski - powiedział premier.

Dodał, że od dłuższego czasu docierają do niego informacje, że węgierscy dyplomaci - najbliżsi współpracownicy Orbana - ściśle współpracują z władzami rosyjskimi, przekazując im dyskretne informacje z posiedzeń instytucji europejskich.

Szef polskiego rządu ocenił, że Orban "zbudował model, który teoretycznie przynajmniej powinien budzić oburzenie prezydenta Nawrockiego i jego zaplecza politycznego, model państwa skorumpowanego".

Dodał, że węgierski premier "bardzo unika jakichkolwiek możliwości kontroli ze strony niezależnych mediów, niezależnego sądownictwa, a w konsekwencji także niezależnych instytucji europejskich, jeśli chodzi o kwestie korupcji w Budapeszcie".

- Wymieniam tylko kilka powodów, dla których tak stanowczo domagamy się od wszystkich polskich polityków, aby nie uczestniczyli w promocji tego typu działań - powiedział Tusk.

Podkreślił, że "w interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach".

Zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. - Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie - powiedział.

- Dlatego oczekiwalibyśmy, żeby w kwestii polityki międzynarodowej, a szczególnie w tak drażliwych sytuacjach jak kwestie rosyjskie, ukraińskie, europejskie, prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko polskim interesom - dodał. - To są mocne słowa, ale wiem, o czym mówię - stwierdził Tusk.

Ocenił, że "działania ostatnich dni i tygodni to są działania wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo".

OGLĄDAJ: Polska Fundacja Narodowa do likwidacji? "Ta decyzja jest przed nami, mamy czas do końca roku"

Opracowała Justyna Sochacka