Z całą pewnością to nie jest tak, że problemy gospodarcze można pomijać i to się samo rozwiąże. Polska jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Witold Orłowski. Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek dodała, że prezentacja premiera Donalda Tuska planów rządu w obecności przedsiębiorców "była ogromną wartością".

Premier Donald Tusk podczas prezentacji gospodarczych planów rządu w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mówił, że 2025 rok to będzie rok przełomu. Przekazał, że to już się dzieje, a inwestycje w tym roku sięgną "rekordowych" 650 miliardów złotych.

Plany Tuska. Ekonomiści komentują

Ekonomistka z Towarzystwa Ekonomistów Polskich dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i ekonomista z Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula prof. Witold Orłowski komentowali zapowiedzi szefa rządu.

Dr Starczewska-Krzysztoszek, powiedziała, że przedsiębiorcy "byli troszkę zawiedzeni, bo trochę mało było o nich". - Natomiast to, co było dla nich ogromną wartością, to to, że wreszcie można było się spotkać z decydentami twarzą w twarz - podkreśliła.

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i prof. Witold Orłowski w "Faktach po Faktach" TVN24

"Wyprowadzenie gospodarki nie jest wcale łatwą sprawą"

Prof. Orłowski zaznaczył natomiast, że "do polityków powinno jednak bardziej docierać to, że jeśli w którymś momencie nie będzie wyraźnego przełomu w gospodarce", to wyborcy mogą się od nich odwrócić, jak stało się to w Stanach Zjednoczonych.

- Wyborcy (Joe) Bidena w Stanach Zjednoczonych stwierdzili, że po tych czterech latach nam wcale nie jest lepiej, więc głosujemy z powrotem na (Donalda) Trumpa - powiedział ekspert.

- Z całą pewnością to nie jest tak, że problemy gospodarcze można pomijać i że to się samo rozwiąże. To się samo nie rozwiąże. Polska jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej ze względu na to, co się dzieje dookoła nas, więc wyprowadzenie gospodarki z tego nie jest wcale łatwą sprawą - dodał gość TVN24.

Autorka/Autor:ek/kris

Źródło: TVN24