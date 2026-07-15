"Niewykluczona jest dyscyplinująca przemowa". Tusk spotka się z klubem KO
Do spotkania Tuska z klubem Koalicji Obywatelskiej ma dojść w Sejmie około godziny 18. Godzina może jeszcze ulec zmianie, w zależności od podjętych w środę rano przez prezydium Sejmu decyzji dotyczących obrad izby niższej - zastrzega jedna z posłanek ugrupowania. Spotkanie ma związek ze zbliżającą się przerwą wakacyjną w obradach Sejmu - rozpoczynające się w środę trzydniowe obrady są przedostatnim posiedzeniem przed sejmowymi wakacjami, które potrwają cały sierpień.
Posłowie spodziewają się, że rozmowa z premierem będzie więc miała charakter podsumowujący, ale też - w związku z przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi - mobilizujący.
Będzie "dyscyplinująca przemowa" Tuska?
- Niewykluczona jest też dyscyplinująca przemowa premiera - uważa jeden z polityków ugrupowania. Jak wskazuje, tematem mogą być publikacje medialne o specjalnym traktowaniu polityków partii w publicznych placówkach ochrony zdrowia.
- Pewnie będzie mowa o ostatnich wydarzeniach, ale bardziej w kontekście reformy ochrony zdrowia i o planie na ostatni rok przed wyborami. Być może będzie też o współpracy koalicyjnej i o rozliczeniach PiS, bo ten temat jest ważny dla naszych wyborców - ocenia jeden z posłów.