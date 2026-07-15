Polska "Niewykluczona jest dyscyplinująca przemowa". Tusk spotka się z klubem KO Oprac. Adam Styczek |

Tusk o rozliczeniach: nie przewidziałem, że to będzie tak trudne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP/EPA

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Do spotkania Tuska z klubem Koalicji Obywatelskiej ma dojść w Sejmie około godziny 18. Godzina może jeszcze ulec zmianie, w zależności od podjętych w środę rano przez prezydium Sejmu decyzji dotyczących obrad izby niższej - zastrzega jedna z posłanek ugrupowania. Spotkanie ma związek ze zbliżającą się przerwą wakacyjną w obradach Sejmu - rozpoczynające się w środę trzydniowe obrady są przedostatnim posiedzeniem przed sejmowymi wakacjami, które potrwają cały sierpień.

Posłowie spodziewają się, że rozmowa z premierem będzie więc miała charakter podsumowujący, ale też - w związku z przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi - mobilizujący.

Premier Donald Tusk Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP/EPA

Będzie "dyscyplinująca przemowa" Tuska?

- Niewykluczona jest też dyscyplinująca przemowa premiera - uważa jeden z polityków ugrupowania. Jak wskazuje, tematem mogą być publikacje medialne o specjalnym traktowaniu polityków partii w publicznych placówkach ochrony zdrowia.

- Pewnie będzie mowa o ostatnich wydarzeniach, ale bardziej w kontekście reformy ochrony zdrowia i o planie na ostatni rok przed wyborami. Być może będzie też o współpracy koalicyjnej i o rozliczeniach PiS, bo ten temat jest ważny dla naszych wyborców - ocenia jeden z posłów.

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