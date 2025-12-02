Tusk o wecie prezydenta. "Źle to wygląda"

Nawrocki: to chyba za mało, żeby nazwać kogoś "wetomatem" Źródło: Zdjęcia organizatora

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył w poniedziałek, że prezydent "korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa", a "ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy".

Do weta Nawrockiego odniósł się we wtorek rano szef polskiego rządu Donald Tusk. "Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć" - napisał. "W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie 'króla kryptowalut', wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego. Źle to wygląda - dodał.

Sylwester Suszek, który stworzył od podstaw giełdę kryptowalut BitBay, zaginął w 2022 roku. Kto skorzystał finansowo na zaginięciu biznesmena i kto dysponuje dziś jego majątkiem? O tym w reportażu Michała Fuji "Co się stało z królem kryptowalut?" w TVN24+. W 2020 roku dziennikarze"Superwizjera" Michał Fuja i Patryk Szczepaniak spotkali się z Suszkiem. Dziennikarzom w zamian za niepublikowanie materiału o giełdzie BitBay zaproponowano milion złotych łapówki.

Mentzen: sam apelowałem o zawetowanie tej szkodliwej ustawy

Na wpis premiera zareagował lider Konfederacji Sławomir Mentzen. "Oczywiście. Kryptowaluty, jak prawie każdy biznes, to dla was zawsze podejrzana, szemrana sprawa. A potem się dziwimy, że w Polsce nie powstają innowacje. Nie powstają, bo jak już się pojawią, to je zwalczacie!" - napisał.

W poniedziałek, komentując weto prezydenta, ocenił, że "to świetna decyzja, zgodna z oczekiwaniami branży krypto!". "Sam również publicznie oraz podczas spotkania z Prezydentem apelowałem o zawetowanie tej szkodliwej ustawy. Bardzo dziękuję za tę decyzję!" - napisał.

OGLĄDAJ: "W jednej chwili wyparował". Tajemnicze zaginięcie polskiego biznesmena Zobacz cały materiał