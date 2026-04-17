Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk o poszkodowanych w sprawie Zondacrypto. "Nawet 30 tysięcy ludzi"

|
Donald Tusk
Tusk: według szacunków w sprawie Zondacrypto poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy ludzi
Źródło: TVN24
Tłumaczenia przedstawicieli firmy Zondacrypto są bardzo niejasne, nie budzą zaufania - mówił Donald Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej. Powiedział, ilu może być poszkodowanych w tej sprawie i zapowiedział działania prokuratury.

Premier Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej po tym, jak Sejmowi nie udało się odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. - Według szacunków, poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy ludzi - oświadczył, pytany o to, ile osób może być pokrzywdzonych w sprawie afery Zondacrypto. Nie podał jednak źródła tej informacji.

- Tłumaczenia przedstawicieli firmy są bardzo niejasne, nie budzą zaufania. Zaufanie budzi ten, kto wypłaca zgodnie ze swoim zobowiązaniem pieniądze, a nie ten kto nagrywa filmiki i mętnie tłumaczy, dlaczego nie wypłaca tych pieniędzy - ocenił.

Premier powiedział, że "prokuratura, otrzymując te zgłoszenia, podejmie odpowiednie działania". Tusk tłumaczył, że "prokuratura zajmuje się tę sprawą od teraz, ponieważ dopiero teraz pojawiły się zgłoszenia osób, które uważają się za poszkodowane". - Ponieważ nie ma tej ustawy, bo zablokował ją Nawrocki, nie mamy narzędzi prawnych, żeby działać prewencyjnie - wyjaśniał. 

- Prokuratura mogła zacząć działać wtedy, kiedy pojawili się poszkodowani zgłaszający prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przeciwko ich interesom - powiedział szef rządu. 

"Korzenie tej firmy są wyjątkowo złowrogie"

Tusk powiedział, że firma Zondacrypto uzyskała wpływ na polityków prawicy, w tym prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. - Korzenie tej firmy, która dzisiaj powoduje lęk tysięcy inwestorów, klientów tej giełdy kryptowalut, są wyjątkowo złowrogie, to jest zaginięcie i najprawdopodobniej śmierć założyciela tej firmy, to są rosyjskie pieniądze, mafii rosyjskiej, to jest wpływ rosyjskich służb - prokuratura będzie o tym dzisiaj jeszcze mówić, będzie z państwem rozmawiał Prokurator Generalny - mówił Tusk.

Tusk: to mrozi krew w żyłach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: to mrozi krew w żyłach

- Upór prezydenta, by wetować ustawę, która mogła regulować sytuację na rynku kryptowalut, upór prezydenta, żeby wetować regulację, która w przyszłości mogła chronić klientów, Polki i Polaków przed nadużyciami, to uporczywe weto podtrzymywane przez PiS i Konfederację, to jest zupełnie bezwstydne, jawne przyznanie się, że grają na rzecz firmy i nieprawidłowości oraz ryzyk na rynku kryptowalut - dodał szef rządu.

To przyznanie - jak mówił Tusk - nastąpiło, "mimo że stało się oczywiste, że stoją za tym także brudne rosyjskie pieniądze". - Nikomu to nie przeszkadza. Że stoi za tym prawdopodobnie zbrodnia - nikomu tam to nie przeszkadza - wymieniał premier. 

- Dla mnie szokujące i bardzo niepokojące jest to, że robią to już przy otwartej wiecie, kurtynie, przy zapalonym świetle, bezwstydnie, wszystko jest jasne, wszystko jest na stole, a oni nadal w to brną - mówił. 

"To trafi do księgi hańby i wstydu polskiej polityki"

Tusk stwierdził, że "najwyraźniej Jarosław Kaczyński (…) jednak trochę zadrżał, nie zagłosował, tak jak chciał tego Nawrocki i tak jak zagłosowała większość PiS-u". - Ta ucieczka od odpowiedzialności pana Kaczyńskiego, pana Błaszczaka, więc szefa partii i szefa klubu pokazuje wyraźnie, że nasze argumenty dotarły nawet do nich - ocenił. 

Kaczyński i Błaszczak nie zagłosowali. "Zostawili cały swój klub na spalonym"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński i Błaszczak nie zagłosowali. "Zostawili cały swój klub na spalonym"

- Jest to rzecz niebywała, że lider partii i lider klubu nie głosują tak jak ich klub - mówił. - Zmuszali do tego przecież swoich posłów, żeby bronili firmy Zondacrypto, żeby działali na  niekorzyść Polaków, ale sami w ostatniej chwili uciekli - dodał.

- To trafi do do księgi hańby i wstydu polskiej polityki - ocenił. 

OGLĄDAJ: Premier o głosowaniu w Sejmie: korzenie Zondacrypto są wyjątkowo złowrogie
Premier o głosowaniu w Sejmie: korzenie Zondacrypto są wyjątkowo złowrogie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Donald Tuskkryptowaluty
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
41-latek włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Lublin
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Zawiadomienie za zawiadomienie. Ciąg dalszy batalii o Trybunał
Polska
25 lat TVN24
25 pytań na 25. urodziny TVN24
Quizy
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
Minie Ziemię w 2029 roku. Naukowcy już się szykują
METEO
Dziennikarze TVN24 w "Dzień dobry TVN"
Monika Olejnik zaprosiła do Siemiatycz wyjątkowego gościa
25 lat TVN24
Niebezpieczne zachowanie na parkingu
Skrajna nieodpowiedzialność 19-latków. Siedzieli na drzwiach jadących aut
Poznań
sma rdzeniowy zanik miesni shutterstock_2329093539
Zatrzymać SMA. Kluczowe są "uśpione motoneurony"
Anna Bielecka
Na miejscu interweniowali strażacy (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzony gazociąg przy szkole. Ewakuacja uczniów
Kraków
Mężczyzna kradnie piec do pizzy
Ukradł piec do pizzy. Nagrał go monitoring
Wrocław
imageTitle
Najlepsze wsady sezonu. Jest spora kontrowersja
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
Berkowicz "został ukarany najwyższą karą"
Polska
imageTitle
Lewandowski niezadowolony z oferty? "Klub wie, co myślę"
EUROSPORT
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy
WARSZAWA
ziemniaki shutterstock_2716266501
Spółki-słupy i zagraniczne ziemniaki. Rolnicy alarmują
BIZNES
Sejm
KO prowadzi w nowym sondażu. Duża przewaga nad PiS
Polska
Kobieta w peruce
Chciała uniknąć kary, stworzyła fikcyjną znajomą. Wpadła przez jeden błąd
Trójmiasto
Policjanci zatrzymali 43-letniego kierowcę Tesli Cybertruck
Pędził Cybertruckiem przez miasto, słono zapłaci
Lublin
Snusy
Po tą używkę sięgają już 15-latki. "Skala jest zatrważająca"
Zdrowie
Pijana taksówkarka uszkodziła samochody
Alkohol, kłótnia i jazda przez miasto. Taksówkarka uszkodziła kilka aut
Katowice
Pies, który błąkał się po DK45
Błąkały się po drogach krajowych, mogły wpaść pod auta
Katowice
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
METEO
imageTitle
Rywal Kowalskiego zaskoczył. Znowu chce się rozebrać
EUROSPORT
29.09 | Akcja ratunkowa w escape roomie w Koszalinie "była nieudolna". Rodzice krytykują służby
W pożarze escape roomu zginęło pięć nastolatek. Będzie ciąg dalszy sprawy
Szczecin
iran
Kolejne osoby skazane na śmierć za udział w protestach. Wśród nich małżeństwo
Świat
imageTitle
Wioślarze boją się krokodyli. Liczyli na inną odpowiedź
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński na konferencji w Sejmie
"Miejsca na listach nie będzie". Kaczyński o stowarzyszeniu Morawieckiego
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
METEO
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Powstanie portal eLicytacje. Majątek dłużników do kupienia przez internet
BIZNES
Policjanci zatrzymali złodziei Mercedesa w Gryficach
Pościg za złodziejami samochodu. Potrącony policjant
Szczecin
Jarosław Kaczyński
Tusk do Kaczyńskiego: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

