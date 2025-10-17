Logo strona główna
Polska

Donald Tusk o "komunikacie" z Warszawy. "Spodziewałem się go prędzej czy później"

Donald Tusk
Tusk po incydencie przed siedzibą jego partii: spodziewałem się prędzej czy później
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk przyznał, że "trudno się dziwić" po incydencie sprzed wejścia do siedziby jego partii, kiedy "z trybuny udostępnionej przez lidera opozycji przemawia Robert Bąkiewicz, wzywając do 'wyrywania chwastów'". Mówił też, że "nie przecenia znaczenia tego incydentu, ale nie odpuści".

Szef rządu wziął w piątek udział w Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. W swoim wystąpieniu Donald Tusk nawiązał do incydentu sprzed wejścia do siedziby Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Poszukiwani przez policję sprawcy mieli ze sobą szklaną butelką z nieznaną cieczą, którą rzucili w stronę wejścia i usiłowali podpalić.

Incydent przed siedzibą biura PO w pobliżu Sejmu

Incydent przed siedzibą biura PO w pobliżu Sejmu

WARSZAWA
Politycy PiS, PO i Konfederacji apelują po incydencie w Warszawie

Politycy PiS, PO i Konfederacji apelują po incydencie w Warszawie

Tusk o incydencie w Warszawie

- Jadąc z Olsztyna do was usłyszałem komunikat. Spodziewałem się go prędzej czy później. O człowieku, który usiłował podpalić siedzibę mojej partii politycznej w Warszawie z okrzykami, których nie będę cytował, ale domyślacie się, (że) pod moim adresem i pod adresem Platformy Obywatelskiej - mówił premier.

Dodał też, że "koktajl Mołotowa", o którym mówią świadkowie zajścia, to "rzecz rzadka w Polsce". - Właściwie trudno się dziwić. Jeśli z trybuny udostępnionej przez lidera opozycji przemawia pan (Robert) Bąkiewicz, wzywając do "wyrywania chwastów" - zaznaczył Tusk.

Zwrócił się następnie do zebranych i powiedział: - Nie myślcie, że nie jesteście w ich oczach wolni od tego oskarżenia. Wyrywania chwastów i palenia tej ziemi napalmem, aby takie chwasty jak wy nie wyrastały.

"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"

"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"

"Faszystowski język" Bąkiewicza. Sikorski: jako były minister wojny odradzam

"Faszystowski język" Bąkiewicza. Sikorski: jako były minister wojny odradzam

Tusk: nie przeceniam, ale nie odpuszczę

Premier był też pytany o ten incydent po swoim przemówieniu. - Nie chcę się koncentrować na tym konkretnym zdarzeniu, ono raczej ilustruje pewien problem - zaznaczył. Tusk zwrócił uwagę na "narastanie przemocy słownej" i powiedział, że "celowo" przywołał przemowę Bąkiewicza.

- Jeśli tacy goście będą decydowali o postępowaniu istotnych sił politycznych, to naprawdę będziemy mieli przemoc i bardzo ostry konflikt - dodał. - Jestem tym przejęty. Nie przeceniam znaczenia tego konkretnego incydentu, ale nie odpuszczę - podkreślił Tusk.

Dopytywany, czy w jego ocenie to wynik polaryzacji polskiego społeczeństwa, czy element wojny hybrydowej z zaangażowaniem osób z innych państw, premier odparł, że "najgorsze, że to się zaczyna przenikać".

- Jeśli ktoś nienawidzi, chce konfliktu, chce wojny domowej, ten zawsze znajdzie wsparcie ze strony Rosji. To znaczy albo inspirację, albo wsparcie. Na tym polega problem - mówił.

Tusk
Tusk o incydencie sprzed siedziby PO w Warszawie: nie odpuszczę
Źródło: TVN24

Bąkiewicz o "wyrywaniu chwastów"

Tusk nawiązał do słów działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza, który startował w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z list Prawa i Sprawiedliwości i który w sobotę przemawiał na manifestacji tej partii w Warszawie. - Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - mówił. 

Tobiasz Bocheński o Robercie Bąkiewiczu: wykonał dobrą pracę
Źródło: TVN24

Prokuratura w poniedziałek podjęła czynności sprawdzające, czy wypowiedź Bąkiewicza wypełnia przesłanki karalnego "publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni". Taki czyn jest zagrożony pozbawieniem wolności do lat trzech.

OGLĄDAJ: Pogodził napalm z różańcem
Robert Bąkiewicz

Pogodził napalm z różańcem

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Gadomski/PAP

Donald TuskPlatforma ObywatelskaRobert Bąkiewicz
