Donald Tusk o "komunikacie" z Warszawy. "Spodziewałem się go prędzej czy później"

Szef rządu wziął w piątek udział w Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. W swoim wystąpieniu Donald Tusk nawiązał do incydentu sprzed wejścia do siedziby Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Poszukiwani przez policję sprawcy mieli ze sobą szklaną butelką z nieznaną cieczą, którą rzucili w stronę wejścia i usiłowali podpalić.

Tusk o incydencie w Warszawie

- Jadąc z Olsztyna do was usłyszałem komunikat. Spodziewałem się go prędzej czy później. O człowieku, który usiłował podpalić siedzibę mojej partii politycznej w Warszawie z okrzykami, których nie będę cytował, ale domyślacie się, (że) pod moim adresem i pod adresem Platformy Obywatelskiej - mówił premier.

Dodał też, że "koktajl Mołotowa", o którym mówią świadkowie zajścia, to "rzecz rzadka w Polsce". - Właściwie trudno się dziwić. Jeśli z trybuny udostępnionej przez lidera opozycji przemawia pan (Robert) Bąkiewicz, wzywając do "wyrywania chwastów" - zaznaczył Tusk.

Zwrócił się następnie do zebranych i powiedział: - Nie myślcie, że nie jesteście w ich oczach wolni od tego oskarżenia. Wyrywania chwastów i palenia tej ziemi napalmem, aby takie chwasty jak wy nie wyrastały.

Tusk: nie przeceniam, ale nie odpuszczę

Premier był też pytany o ten incydent po swoim przemówieniu. - Nie chcę się koncentrować na tym konkretnym zdarzeniu, ono raczej ilustruje pewien problem - zaznaczył. Tusk zwrócił uwagę na "narastanie przemocy słownej" i powiedział, że "celowo" przywołał przemowę Bąkiewicza.

- Jeśli tacy goście będą decydowali o postępowaniu istotnych sił politycznych, to naprawdę będziemy mieli przemoc i bardzo ostry konflikt - dodał. - Jestem tym przejęty. Nie przeceniam znaczenia tego konkretnego incydentu, ale nie odpuszczę - podkreślił Tusk.

Dopytywany, czy w jego ocenie to wynik polaryzacji polskiego społeczeństwa, czy element wojny hybrydowej z zaangażowaniem osób z innych państw, premier odparł, że "najgorsze, że to się zaczyna przenikać".

- Jeśli ktoś nienawidzi, chce konfliktu, chce wojny domowej, ten zawsze znajdzie wsparcie ze strony Rosji. To znaczy albo inspirację, albo wsparcie. Na tym polega problem - mówił.

Bąkiewicz o "wyrywaniu chwastów"

Tusk nawiązał do słów działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza, który startował w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z list Prawa i Sprawiedliwości i który w sobotę przemawiał na manifestacji tej partii w Warszawie. - Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - mówił.

Prokuratura w poniedziałek podjęła czynności sprawdzające, czy wypowiedź Bąkiewicza wypełnia przesłanki karalnego "publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni". Taki czyn jest zagrożony pozbawieniem wolności do lat trzech.

