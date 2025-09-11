Tusk o dezinformacji. "Głupota i poglądy nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca"

Po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony wezbrała się fala dezinformacji. Pojawiły się między innymi oskarżenia, że była to prowokacja, która ma "wyrwać Donalda Trumpa ze szponów uroku Władimira Putina". O prowokacji mówili też polscy politycy.
W czwartek przed godziną 7 premier Donald Tusk napisał w serwisie X, że "rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i dezinformacji w dzisiejszej sytuacji to działanie na szkodę państwa polskiego, wymierzone wprost w bezpieczeństwo Ojczyzny i obywateli".
"Głupota, a tym bardziej polityczne poglądy, nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca" - podkreślił.
W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Tusk w środę w Sejmie poinformował, że namierzono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć
Autorka/Autor: akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP