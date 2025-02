Donald Tusk: deportacje staną się faktem w pierwszym tygodniu marca

- Te pierwsze deportacje - między innymi do Gruzji , bo mówiliśmy o tych gruzińskich gangach, bo one są bardzo aktywne - staną się faktem w pierwszym tygodniu marca - oświadczył Tusk.

Tusk: Morawiecki chyba nie ma wyjścia

Gość TVN24 przyznał, że to "poważna sprawa". - To było nasze zobowiązanie, że będziemy rozliczać. Ale równocześnie mówiłem, że w żadnym wypadku nie będzie to próba odwetu czy zemsty - powiedział. - Nie po to szliśmy do wyborów, żeby polityki i władzy używać przeciwko naszym poprzednikom. Od tego jest prokuratura i sąd, (...). Ale dla mnie najważniejsze jest, że przywróciliśmy te właściwe proporcje. Od rozliczania polityków jest wymiar sprawiedliwości, a nie konkurencja polityczna - mówił dalej szef rządu.