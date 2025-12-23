Tusk na granicy z Białorusią: ktoś musi czuwać, by ktoś mógł świętować

Tusk na granicy z Białorusią: pamietajmy o tych, którzy w tym okresie pilnują bezpieczeństwa, porządku i ratują ludzkie życie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier Donald Tusk wraz z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim w podlaskich Ozieranach Wielkich odwiedził we wtorek służących na granicy polsko-białoruskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy.

- Chciałbym bardzo, żeby wszyscy rodacy, bez wyjątku, wtedy, kiedy zasiądą do stołów wigilijnych, pamiętali o tych wszystkich, którzy będą akurat tego wieczora i w kolejne świąteczne dni chronili naszą granicę, wszystkich, którzy w mundurach i w cywilu będą na służbie - powiedział na konferencji prasowej szef rządu.

- Jesteśmy im bardzo wdzięczni, że w czasami bardzo trudnych warunkach, a kiedy trzeba to i w okresie świątecznym pilnują naszego bezpieczeństwa, pilnują porządku i ratują ludzkie życie. (...) Na tym polega najgłębiej pojęta solidarność - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wtedy, kiedy potrzebujemy tej bliskości i ciepła pamiętajmy, że niektórzy muszą ten czas poświęcić, byśmy mogli świętować. Żeby ktoś mógł świętować, ktoś musi czuwać - dodał. .

Donal Tusk i Marcin Kierwiński na granicy polsko-białoruskiej w miejscowości Ozierany Wielkie Źródło: PAP/Artur Reszko

Tusk mówił, że odebrał rano meldunek od dowódców Straży Granicznej, policji i wojska. - Warto sobie wyobrazić, że tylko na granicy polsko-białoruskiej i na odcinku litewskim w wieczór wigilijny służbę będzie pełniło ponad cztery tysiące żołnierzy, kilkaset funkcjonariuszek, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji. W sumie ponad sześć tysięcy ludzi wieczór wigilijny spędzi właśnie na granicy i będziemy o nich ciepło myśleć - przekazał.

📍 Trwa odprawa premiera @DonaldTusk i ministra @MKierwinski z komendantami SG i @PolskaPolicja w placówce @Straz_Graniczna w Bobrownikach przy granicy z Białorusią. pic.twitter.com/7hK0z3SWzt — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) December 23, 2025 Rozwiń

Szef polskiego rządu złożył również życzenia Polkom i Polakom z okazji nadchodzących świąt. Podkreślił przy tym, że swoje życzenia kieruje szczególnie do osób, które spędzą święta w pracy. - Pamiętajcie, że to co jest istotą świąt Bożego Narodzenia - miłość, pamięć o drugim człowieku, nadzieja - to wszystko będzie nam towarzyszyło i mam pewność, że także wam towarzyszyło w godzinach tej służby - dodał.

Szef MSWiA: nasza granica jest bezpieczna

Szef MSWiA w trakcie konferencji wskazał na jedną z pięciu wież obserwacyjnych, które powstały w ostatnich miesiącach. - To wieża szczególna, ponieważ na tej wieży instalowany jest pierwszy klaster systemu artydronowego, który bronić będzie w polskiej granicy. Już w styczniu ten klaster zostanie uruchomiony - zapowiedział Kierwiński.

Wspomniał, że rząd przeznaczył w ostatnich latach na wzmocnienie polskiej granicy ponad dwa miliardy złotych. - Ten ostatni rok to rekordowe inwestycje, jeżeli chodzi o kwestie bariery elektronicznej na odcinkach rzecznych, ale także jeśli chodzi o kwestie wsparcia bariery fizycznej. Wybudowanie drogi technicznej wzdłuż bariery tak, aby nasi funkcjonariusze, Straży Granicznej, policji, żołnierze wojska polskiego mogli szybciej, bardziej efektywnie dojeżdżać na swoje interwencje - wymieniał Kierwiński.

- Nasza granica jest bezpieczna. Nasza granica będzie bezpieczna dzięki nowoczesnemu sprzętowi, w który inwestuje, dzięki sile, profesjonalizmowi funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, Wojska Polskiego - podkreślił.

W Wigilię na granicy ma się pojawić prezydent Karol Nawrocki, który ma towarzyszyć żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego "Podlasie", funkcjonariuszom Straży Granicznej i policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD