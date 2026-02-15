Logo strona główna
Polska

Tusk do Nawrockiego: od moich wnuczek wara

Donald Tusk
Tusk: w obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do Rady Pokoju
Źródło: TVN24
"Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara" - napisał premier Donald Tusk zwracając się do Karola Nawrockiego. Wcześniej tego dnia prezydent mówił w wywiadzie o zbliżającej się inauguracji Rady Pokoju w USA. - Premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. Premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć - ocenił Nawrocki.

Szef rządu opublikował w niedzielę po południu wpis w serwisie X. "Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara" - czytamy.

Wcześniej tego dnia prezydent Karol Nawrocki w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" mówił o sprawie jego ewentualnego uczestnictwa w zbliżającej się inauguracji prac Rady Pokoju w Waszyngtonie. Powiedział, że decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła, ale trwają rozmowy ze stroną amerykańską.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spotkanie Rady Pokoju coraz bliżej. Co zrobi Nawrocki? Pytamy

Spotkanie Rady Pokoju coraz bliżej. Co zrobi Nawrocki? Pytamy

Justyna Sochacka
Nawrocki pojedzie do Waszyngtonu? Bosak: chce, ale chyba nie powinien

Nawrocki pojedzie do Waszyngtonu? Bosak: chce, ale chyba nie powinien

Nawrocki ocenił, że "tutaj jak Piłat zachowuje się pan premier i rząd, mówiąc publicznie z jednej strony, że rząd (...) nie zainicjuje wejścia Polski do Rady Pokoju, a z drugiej strony nie podejmuje uchwały".

Nawrocki: premier może synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy wnuczkom

Gdy prowadzący program wspomniał o słowach Tuska, że rząd daje prezydentowi wolną rękę w tej sprawie, prezydent powiedział, że "my jesteśmy w tym kontekście od początku do końca z panem premierem swoimi zakładnikami".

- W tym sensie, że rząd musi zainspirować wejście Polski do Rady Pokoju, a prezydent może ten proces skończyć - dodał. - Premier nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. Panie redaktorze, w ogóle co to są za słowa? Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. Premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć gdzie chcę - odpowiedział prezydent.

Opracowała Justyna Sochacka/akr

Źródło: tvn24.pl, Polsat News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Donald TuskKarol Nawrocki
