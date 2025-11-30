Logo strona główna
Polska

Tusk apeluje do prezydenta. "Trzymajmy się tej zasady"

Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki odwołuje spotkanie z Orbanem. Politolog Tomasz Słomka komentuje
Źródło: TVN24
W niedzielę po południu premier Donald Tusk zamieścił na portalu X wpis, w którym podkreślił, że "zgodnie z Konstytucją" to rząd prowadzi w Polsce politykę zagraniczną, a prezydent jest w tej kwestii "zobowiązany" do współdziałania z nim. "Trzymajmy się tej zasady" - zaapelował.

"Zgodnie z Konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną. Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski. Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej dla Polski" - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Premier nie sprecyzował, do czego odnosi swój komentarz. Można jednak domniemywać, że chodzi o planowaną na środę wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech, która wywołała spore polityczne emocje.

Nawrocki nie spotka się z Orbanem

Wbrew pierwotnym planom prezydent Nawrocki nie spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w niedzielę rano, że w związku z wizytą szefa węgierskiego rządu w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki "zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu".

"Wobec spotkania Orbana ze zbrodniarzem". Rzecznik o zmianach w planie wizyty prezydenta
"Wobec spotkania Orbana ze zbrodniarzem". Rzecznik o zmianach w planie wizyty prezydenta

"Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - podkreślił w swoim wpisie Przydacz.

Do spotkania Orbana z Putinem doszło w piątek, podczas wizyty premiera Węgier w Rosji. Ich rozmowy miały dotyczyć dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu oraz wojny w Ukrainie. Orban ostatni raz odwiedził Putina w lipcu 2024 roku.

W piątek Donald Tusk pisał w mediach społecznościowych o "fatalnej kombinacji" wydarzeń na arenie międzynarodowej. Jako jeden z jej elementów wymienił wizytę Karola Nawrockiego na Węgrzech. "Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny" - wymieniał premier.

Charków, Ukraina

Co zrobi Ukraina? Taki może być finał braku wsparcia w wojnie z Rosją

Autorka/Autor: momo/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Donald TuskKarol NawrockiViktor OrbanWęgryRosjaWładimir Putin
