Polska

"Długa rozmowa" Tuska z Zełenskim. "Są pewne sygnały" o zamrożeniu wojny

Tusk i Zełenski
Tusk: rozmawiałem z Zełenskim
Źródło: TVN24
Przed chwilą zakończyłem długą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji w Ukrainie - poformował piątek premier Donald Tusk. W ocenie szefa rządu są "pewne sygnały", że zamrożenie konfliktu w Ukrainie jest "bliżej niż dalej". 

W piątek premier Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej w Łebie. W jej trakcie poinformował, że "przed chwilą" zakończył długą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Jak dodał, są "pewne sygnały" - i "taki scenariusz podpowiada mu też intuicja" - że "być może zamrożenie konfliktu (...) jest bliżej niż dalej".

- Dzisiaj mija termin ultimatum. Prezydent Zełenski jest bardzo ostrożnym, ale jednak optymistą - dodał.

Prezydent USA Donald Trump dał Rosji czas do 8 sierpnia, by zgodziła się na zawieszenie broni w Ukrainie. W przeciwnym razie zagroził nałożeniem sankcji i ceł wtórnych. W czwartek amerykański lider oświadczył, że to, czy ten termin wciąż obowiązuje, zależy od Władimira Putina.

Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego

Świat

Rozmowy Zełenskiego z przywódcami

Zgodnie z tym, co w mediach społecznościowych przekazał fiński prezydent Alexander Stubb, w środę prezydent USA Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z Zełenskim oraz szeregiem liderów europejskich.

- Omówiliśmy działania mające na celu osiągnięcie zawieszenia broni i zakończenie wojny Rosji w Ukrainie - napisał na portalu X Stubb. On również podkreślał wagę "ścisłej współpracy z Europą" w wypracowaniu "sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Prezydent Ukrainy w ostatnich dniach rozmawiał też m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, szefową włoskiego rząd Giorgią Meloni, a także przewodniczą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

pc

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Donald TuskWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieRosjaUkraina
