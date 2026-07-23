Polska Nie chce umierać, ale "nie potrafi dłużej żyć". Ekspert o mitach związanych z samobójstwem

"Niepokochani". Historia Konrada (Fragment audioserialu TVN24+) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Niepokochani" to audioserial Tomasza Słomczyńskiego o mężczyznach, którzy przeżyli kryzys i przerwali milczenie. Każdy odcinek opowiada prawdziwą historię anonimowego bohatera - pacjenta szpitala psychiatrycznego, który doświadczył kryzysu samobójczego. Kolejny - już w weekend.

Piotr Bakan, pedagog, suicydolog i terapeuta, który pracuje z osobami w różnego rodzaju kryzysach, w odcinku "Opowieść Gabriela" zwrócił uwagę, że kiedy dotykamy tematu kryzysu suicydalnego "mówimy o czymś, co wymyka się próbie racjonalnego wyjaśnienia, co wymyka się próbie wtłoczenia tego, co się dzieje, w jakikolwiek schemat". Dzieje się tak między innymi dlatego, że do decyzji o próbie samobójczej prowadzi całe życie osoby, która się na nią decyduje.

- Osoby w tego rodzaju kryzysie napotykają ogromne problemy żeby w ogóle ruszyć z miejsca, żeby podjąć próbę życia inaczej. Bo żeby tak się stało, to musi się pojawić zgoda na siebie. Musi się pojawić przekonanie, że ja w ogóle mam potrzeby i że one - poza tym, że powinny być ważne dla innych, dla najbliższych w szczególności - to mogą być ważne dla mnie samego. I że ja mogę w ogóle chcieć. Chcieć zobaczyć, jak to jest czuć - mówi Bakan w rozmowie z Tomaszem Słomczyńskim, autorem audioserialu.

Myśli samobójcze. Co towarzyszy kryzysowi

Terapeuta podkreślił, że rozmaitym kryzysom, zwłaszcza kryzysom suicydalnym towarzyszą różnego rodzaju zawężenia. Polegają one na przykład na przekonaniu, że nic ode mnie nie zależy i na nic nie mam wpływu.

Myśli samobójcze wiążą się z przekonaniem, że nie da się zmienić sytuacji, a pomoc nie nadejdzie. - Cierpienie, którego doświadczamy jest na tyle intensywne, że nie jesteśmy z nim w stanie dłużej żyć - wyjaśnił Bakan. Osoba, która decyduje się na próbę samobójczą, nie chce umierać. - Ona po prostu w cierpieniu, którego doświadcza, nie potrafi dłużej żyć - kontynuował terapeuta. Zaznaczył, że samobójstwo nie jest ani tchórzostwem, ani aktem odwagi.

Zauważył także, że osoba, która dorasta poza bezpieczną więzią, ma problemy z właściwym odczytaniem intencji udzielenia jej pomocy, a proszenie o pomoc traktuje jako objaw słabości. - Jeżeli relacje nie zostały nam pokazane jako ważne w początkach naszego życia, to nie będziemy wiedzieć, jak te relacje zbudować w przyszłości - powiedział Bakan.

Audioserial "Niepokochani"

Gdzie szukać nadziei, gdy jesteśmy w kryzysie? Jak wygląda bezpieczna więź? Dowiesz się z "Opowieści Gabriela", jednym z odcinków audioserialu TVN24+ "Niepokochani". Za reżyserię i produkcję odpowiada Piotr Szymanek, za reżyserię dźwięku - Tomasz Mazur.

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