Gdzie jest burza? Mocno pada i silnie wieje

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w czwartek występują lokalne, na ogół słabe burze, związana z liczną, rozproszoną konwekcją.

Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Około godziny 12.30 grzmi w województwach:

małopolskim , w rejonie Nowego Sącza, Limanowej i Rąbki-Zdroju;

warmińsko-mazurskim , w okolicach Węgorzewa i Giżycka;

śląskim , w miejscowościach i miastach: Radoszyce, Włoszczowa, Przysucha, Szczekociny;

lubelskim , w Ostrowie Lubelskim i okolicach Lublina;

podkarpackim , w miejscowościach: Mielec, Tarnów, Nowa Dęba;

mazowieckim : w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego, Żyrardowa, Otwocka i Głowaczowa;

podlaskim, w Sejnach i Białymstoku.

Burze są słabe. Wyładowaniom towarzyszą umiarkowane i intensywne opady deszczu do 5-10 l/mkw., lokalnie trochę powyżej i porywy wiatru do 40-60 km/h, miejscami do 70 km/h.

Mapa i radar burz