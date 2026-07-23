Gdzie jest burza? Mocno pada i silnie wieje
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w czwartek występują lokalne, na ogół słabe burze, związana z liczną, rozproszoną konwekcją.
Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
Około godziny 12.30 grzmi w województwach:
- małopolskim, w rejonie Nowego Sącza, Limanowej i Rąbki-Zdroju;
- warmińsko-mazurskim, w okolicach Węgorzewa i Giżycka;
- śląskim, w miejscowościach i miastach: Radoszyce, Włoszczowa, Przysucha, Szczekociny;
- lubelskim, w Ostrowie Lubelskim i okolicach Lublina;
- podkarpackim, w miejscowościach: Mielec, Tarnów, Nowa Dęba;
- mazowieckim: w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego, Żyrardowa, Otwocka i Głowaczowa;
- podlaskim, w Sejnach i Białymstoku.
Burze są słabe. Wyładowaniom towarzyszą umiarkowane i intensywne opady deszczu do 5-10 l/mkw., lokalnie trochę powyżej i porywy wiatru do 40-60 km/h, miejscami do 70 km/h.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl