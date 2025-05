"Dla Karola to będzie wieczór ostatniej szansy". Ujawniamy kulisy przygotowań do debaty

Zalewska: sztaby uważają, że to jest najważniejsza debata Źródło: TVN24

Dla kandydatów nie będzie już ważniejszego wieczoru przed pierwszą turą wyborów. Żadne inne wydarzenie do wyborczej niedzieli nie zgromadzi tak licznej widowni przed telewizorami. I dlatego każde pytanie, każdy gest, a nawet kolor krawatów jest precyzyjnie przez sztaby dobierany. Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, współautorzy "Podcastu politycznego" rozmawiali ze sztabowcami, wiedzą, jak wyglądały przygotowania i na czym zależy kandydatom w tej debacie.

W poniedziałek o godzinie 20.00 odbędzie się ostatnia debata przed wyborami prezydenckimi, które zaplanowane są na niedzielę 18 maja. W debacie organizowanej przez stacje TVP, TVN24 i Polsat, ma wziąć udział 13 kandydatów - a więc wszyscy zarejestrowani. Potrwa ona około 150 minut.

- Rafał miał poczytać, posłuchać muzyki albo iść na spacer z Bąblem (swoim psem - red.) - mówią nam jego sztabowcy. Sztabowiec Nawrockiego z kolei przekazał: Karol miał zrobić swój trening, miał iść na siłownię i spotkać się z synem, który od jutro zaczyna egzaminy ósmoklasisty.

"Dla Karola to będzie wieczór ostatniej szansy"

Z naszych rozmów z politykami, którzy biorą udział w przygotowaniach kandydatów do debaty jasno wynika, że zarówno forma fizyczna, jak i przygotowanie merytoryczne było równie ważne. Przed kandydatami prawie trzy godzinne starcie, łącznie 78 pytań, to jak wypadną i w jakiej formie dotrwają do końca debaty, może mieć decydujący wpływ na ich wyborczy wynik 18 maja.

- Dla Karola to będzie wieczór ostatniej szansy - mówi nam polityk PiS-u. To, że Nawrocki będzie pytany o sprawę kawalerki, nie budzi wątpliwości. Pytanie, ile pytań w tej sprawie usłyszy i jakie one będą. Zdaniem naszego rozmówcy w PiS-ie, Nawrocki ma ostatnią szansę, by wytłumaczyć się z tej sprawy i przekonać do swojej wersji wydarzeń wyborców niezdecydowanych. Żeby to się udało - jak mówi nasz rozmówca - "musi być w tym wiarygodny, to będzie trudne, ale podobno go przygotowali".

"Najważniejsza debata". Ważny zakaz dla kandydatów

W poniedziałek autorzy "Podcastu Politycznego" rozmawiali o tym, czy poniedziałkowa debata jest najważniejsza ze wszystkich poprzednich, a także o przygotowaniach kandydatów. Jak wyjaśniła Zalewska, z przeprowadzonych w czasie weekendu rozmów ze sztabami wynika, że "nawet układ spotkań weekendowych był podporządkowany temu, co się wydarzy dzisiaj wieczorem".

- Oni uważają, że to jest najważniejsza debata, dlatego że dzisiaj już praktycznie każdy (...) będzie wieczorem tę debatę oglądać - powiedziała.

Piasecki przypomniał o jednej z zasad poniedziałkowej debaty, według której "kandydaci nie mogą wnosić telefonów komórkowych". - Podczas poprzednich debat widać było, że kandydaci sięgają po te telefony komórkowe wysyłając sygnały, albo otrzymując sygnały od sztabu. Wokół tego powstało mnóstwo teorii - powiedział.

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki Źródło: TVN24

Strategia Trzaskowskiego w debacie

Zalewska - odwołując się do swoich rozmów ze sztabami - przekazała też, że "oni wręcz wyliczali prawdopodobną liczbę pytań, która może paść do danego kandydata i oczywiście Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski są przygotowani na największą liczbę pytań".

Piasecki mówiąc o przygotowaniach kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, wyjaśnił, że - według jego wiedzy - strategią jego sztabu jest gromadzenie pytań, jakie Trzaskowski ma zadawać innym. - Zdarza się, że Rafał Trzaskowski ma rundę starcia z fantomami innych kandydatów, czyli ktoś się wciela w rolę - mówił.

- Z tego, co ja wiem, to oni szukali w tych pytaniach takich zagadnień - poza pewnie oczywistym, czyli kwestią mieszkania - które mogłyby ponieść się dłużej niż tylko ta debata. Żeby stały się tematem, czy czymkolwiek w internecie, co by mogło ponieść się dalej - przekazała Zalewska.

Jak podała, sztab Trzaskowskiego ma "zrezygnować z takich bardziej merytorycznych pytań w tym sensie, że one mają zawierać w sobie kilka elementów". - Mają próbować dotknąć braku doświadczenia, jeśli chodzi o politykę międzynarodową Karola Nawrockiego. W polityce krajowej to pewnie będą po prostu kwestie tego, co Rafał Trzaskowski powtarza na ostatnich wiecach, czyli sprawiedliwości, prawdomówności - powiedziała.

Nawrocki "w tej debacie musi przekonać swoich wyborców"

Zalewska oceniła, że przygotowania Nawrockiego są dla niej najciekawsze, a dla sztabu kandydata PiS "ta debata jest absolutnie kluczowa". - Usłyszałam takie zdanie od jednego z polityków PiS-u, że to będzie debata, która nie tyle ma przekonać wyborców, bo oni czasami nawet bardziej są przekonani do kandydata niż jego najbliższe otoczenie. Politycy PiS-u muszą dzisiaj dostać przekonanie od Nawrockiego, że to on ma rację w sprawie mieszkania - powiedziała.

Według Piaseckiego, "zdaje się, że dotarło do Nawrockiego, że ta sprawa mieszkania to nie jest sprawa błaha i to nie jest tak jak mówi jego sztab: nie przejmuj się Karol, bo to jest akcja służb specjalnych". - On rzeczywiście w tej debacie musi przekonać swoich wyborców i musi ich zmobilizować hasłami, że z tym mieszkaniem to nie było tak strasznie źle, jak to wygląda - dodał.

Jak wyjaśniła Zalewska, Nawrocki "ma dzisiaj jedyną szansę przed pierwszą turą, bo będzie publiczność, która już się nie powtórzy w swojej skali". - Wiem, że tam praca precyzyjnie nad tym trwała. Nawet słyszałam takie określenie, że akurat w tej sprawie to jabłko jest bardzo nisko zawieszone, bo on wie, że będzie o to pytany - przekazała.

Tłumaczyła, że w porównaniu z jabłkiem chodzi o to, że "łatwo je ugryźć" sztabowcy wiedzą, "jak te pytania mogą wyglądać".

Jak do debaty przygotowuje się Karol Nawrocki? W "Podcaście politycznym" Źródło: TVN24

Hołownia "ma się wyspać"

Piasecki mówił również o przygotowaniach kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołowni. - Jego sztabowcy powiedzieli mi, że po pierwsze ma się wyspać, bo jest potwornie zmęczony - powiedział.

Między godziną 12.00 a 13.00 Hołownia "ma spotkanie z kilkoma najważniejszymi dla swojej kampanii osobami". - To będzie, jak mi powiedziano, lepienie ogólnej figury Szymona na tę debatę, czyli ma być podjęta decyzja, jaki Hołownia ma w tej debacie być - mówił dziennikarz.

- Potem między 13.00 a 15.00 jest taki trening w zwarciu z różnymi kandydatami. I figury trzech kandydatów będą stawiane przede wszystkim przed Szymonem - ujawnił Piasecki. Jak dodał, będą to figury Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena i Macieja Maciaka.

- Te osoby odtwarzające będą miały za zadanie trochę sprowokować Hołownię, trochę go próbować wyprowadzić z równowagi, żeby oswoić go z sytuacją, z którą może potencjalnie się w debacie zetrzeć - wyjaśnił.

Piasecki o przygotowaniach Hołowni do debaty. "Sztabowcy powiedzieli mi, że ma się wyspać" Źródło: TVN24

Biejat "na tej debacie może najwięcej zyskać"

Zalewska przekazała, że kandydatka Lewicy Magdalena Biejat "na tej debacie może najwięcej zyskać". - Z tego, co wiem, to ma taki profil i odpowiadania na pytania i przygotowanych pytań, który ma pokazać, że ona jest tym najsilniejszym lewicowym głosem w koalicji rządowej - mówiła.

Jak dodała, "od tego, ile punktów procentowych dostanie 18 maja, będzie zależało, jak ta pozycja Lewicy w rządzie (...) będzie wyglądać".

