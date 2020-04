"Kategoryczny sprzeciw" wobec obniżki wyceny testów na koronawirusa. Ministerstwo odpowiada

Zdaniem prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych stopniowe zaniżanie wyceny produktu rozliczeniowego w postaci testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, doprowadziło do obniżenia obowiązujących stawek poniżej kosztów wykonywania badania.

Obniżane wyceny testów na obecność koronawirusa

Diagności przypominają, że w treści załącznika do zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego z 18 marca 2020 r. wyceniono wykonanie testu na kwotę 450 zł. Kwota ta została utrzymana w załączniku do zarządzenia z 27 marca 2020 r. Zarządzeniem szefa Funduszu z 31 marca 2020 r. obniżono wartość wyceny do kwot odpowiednio 400 zł oraz 200 zł w zależności od kwestii zwrotu kosztów zakupu samego testu.