Kolejni obywatele Gruzji wydaleni z Polski 

"Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi" Źródło: X/Donald Tusk

Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak poinformował we wtorek o wydaleniu z Polski dziesięciu obywateli Gruzji w wyniku operacji Straży Granicznej we współpracy z agencją Frontex. "To efekt działań Policji, która od wielu tygodni prowadzi skuteczne operacje wymierzone w zagraniczne gangi" - napisał szef MSWiA.

"Kolejnych 10 obywateli Gruzji wydalonych z Polski w wyniku operacji Straży Granicznej we współpracy z agencją Frontex oraz Włochami i Niemcami. We wtorek 11 marca odleciał z Łodzi specjalny samolot z wydalonymi z 3 krajów" - poinformował na portalu X Siemoniak.

Jak napisał szef MSWiA, "Gruzini zostali deportowani z Polski ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa oraz z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego".

"To efekt działań Policji, która od wielu tygodni prowadzi skuteczne operacje wymierzone w zagraniczne gangi." - dodał

Wpis Tomasza Siemoniaka o wydaleniach z Polski (11.03.2025r.) Źródło: x.com/@TomaszSiemoniak

Jak doprecyzowała Straż Graniczna, deportacja to wynik operacji powrotowej, która została przeprowadzona - jak podała SG - w formule tzw. Collecting Return Operation we współdziałaniu z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej "Frontex".

"Wzięła w niej udział również strona niemiecka i włoska. Samolotem czarterowym, który w locie z Niemiec do Gruzji miał międzylądowanie w Łodzi, z Polski przekazano 10 obywateli Gruzji. Czterej mężczyźni otrzymali przymusowe decyzje powrotowe, ponieważ wymagały tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, pozostali z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego" - podała SG.

Zapowiedziane deportacje

W środę 5 marca rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Juźwiak powiedział, że tego dnia na pokładzie samolotu wojskowego, z lotniska w Balicach, opuściło Polskę 17 obywateli Gruzji. Dodał, że byli to wyłącznie mężczyźni w wieku od 24 do 58 lat przewiezieni ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w całej Polsce, m.in. z Kętrzyna, Białej Podlaskiej, Przemyśla i Lesznowoli.

Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

Od początku roku Polskę przymusowo i dobrowolnie opuściło ponad 1,5 tys. cudzoziemców. W ubiegłym roku wydalonych z kraju zostało blisko 8 tys. osób.