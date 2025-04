Pierwsza runda pytań. Nie obyło się bez personalnych ataków

Karol Nawrocki zaatakował Trzaskowskiego. Mówił o "największym zagrożeniu" dla polskiej armii Źródło: TVN24

W Końskich odbywa się debata prezydencka. Rozpoczęła się po 20.30, ponad pół godziny później niż było to zaplanowane. Bierze w niej udział ośmioro kandydatów. Pierwszy blok pytań dotyczył bezpieczeństwa. Przebieg debaty można śledzić w TVN24 i tvn24.pl.

Początkowo w debacie mieli zmierzyć się dwaj kandydaci, którzy są liderami sondaży - kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki. Jednak później inni kandydaci na prezydenta zapowiedzieli, że również wybierają się do Końskich. W związku z tym organizatorzy przygotowali dodatkowe mównice.

Debata była zaplanowana na godzinę 20, ale się opóźniła. W debacie biorą udział: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak i Maciej Maciak.

Debata rozpoczęła się około godziny 20.30, prowadzą ja przedstawiciele trzech telewizji - TVP, TVN24 i Polsat News - Joanna Dunikowska-Paź, Grzegorz Kajdanowicz i Piotr Witwicki.

CZYTAJ RELACJĘ Z DEBATY PREZYDENCKIEJ W KOŃSKICH

Pytanie o przywrócenie zasadniczej służby wojskowej

Debata jest podzielona na trzy bloki tematyczne: bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i gospodarka. W każdej części każdy z trzech prowadzących zadaje kandydatom po dwa pytania identycznej treści. Czas na odpowiedź - 1 minuta.

W bloku tematycznym bezpieczeństwo pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy w obliczu rosnącego zagrożenia kandydat/kandydatka poparliby przywrócenie zasadniczej służby wojskowej.

Magdalena Biejat powiedziała, że jest temu przeciwna, a polska armia "musi być silna dobrym uzbrojeniem i dobrą współpracą z partnerami".

Szymon Hołownia stwierdził, że nie ma potrzeby wprowadzania powszechnego poboru. - Nie liczebność (armii) jest kluczem, a wyposażenie i zadania, jakie ma spełniać - dodał.

Marek Jakubiak mówił, że powinna być obowiązkowa służba wojskowa na czas od trzech do sześciu miesięcy.

Karol Nawrocki mówił, że w polskiej armii jest coraz mniej rekrutów. Zaatakował też Rafała Trzaskowskiego, mówiąc, że "największym zagrożeniem" dla polskiej armii byłoby to, gdyby na jej czele stanął "tchórz", bo tak określił prezydenta Warszawy.

- Służba nie powinna być obowiązkowa, powinna być za to pożądana przez młodych ludzi, powinien być system benefitów - powiedział Krzysztof Stanowski.

- Nie chcę popierać jakiejkolwiek formy militaryzacji - odpowiadał na to pytanie Maciej Maciak.

Rafał Trzaskowski mówił, że jest przeciwnikiem poboru do wojska, ale dodał, że polska armia musi być najliczniejsza i najlepiej wyposażona w Europie.

Pytanie o bezpieczeństwo. Rafał Trzaskowski odpowiada Źródło: TVN24

Jak zapewnić stabilność energetyczną

Kolejne pytanie dotyczyło bezpieczeństwa energetycznego. Pytanie brzmiało: Jakie działanie powinien podjąć prezydent, by zapewnić stabilność energetyczną?

- Podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego musi być inwestycja w odnawialne źródła energii - mówiła Magdalena Biejat. - Model polskiej energetyki musi być oparty o polskie słońce, polski wiatr, polski atom, polskie biogazownie - podkreślił Szymon Hołownia. Dodał, że transformacja energetyczna musi być "sprawiedliwa".

- Węgiel jest polskim złotem, może dać nam tanią energię, która nie zanieczyszcza środowiska i jest tanim źródłem energii, wbrew temu, co mówi Lewica - przekonywał Marek Jakubiak.

- Promowanie energetyki atomowej, nowych sieci przesyłowych jest promowaniem systemu giełdowego. Jestem fanem odnawialnych źródeł energii, ale bajki o tym, że czekają nas wielkie inwestycje w OZE, słyszę od lat - mówił z kolei Maciej Maciak.

Karol Nawrocki mówił, że będzie "bronił polskiego węgla", ale dodał, że to "nie zwalnia z obowiązku naszej drogi, naszej wizji do energii atomowej".

Joanna Senyszyn mówiła, że "potrzebny jest nam miks energetyczny". - Nie możemy w tej chwili zrezygnować ani z węgla, ani z atomu, ani z żadnych innych form energii".

Rafał Trzaskowski mówił, że "to rząd PiS-u doprowadził do tego, że mamy najwyższe ceny energii w Europie". - To my wprowadziliśmy projekt unii energetycznej, (...) dzisiaj mamy miliardy z KPO, żeby tworzyć magazyny energetyczne, żeby inwestować w odnawialne źródła energii - powiedział.

Zamieszanie wokół uczestnictwa w wyborach

Jeszcze przed debatą rozgorzały emocje związane z niepewnością, kto w niej finalnie wystąpi.

Rafał Trzaskowski zaproponował Karolowi Nawrockiemu debatę w piątek o godzinie 20 w Końskich. Gotowość do zorganizowania debaty wyraziły TVN24, TVP i Polsat News. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy kandydat PiS się zjawi. Jego sztab postawił warunek, że chce, by w debatę zaangażowane były też inne telewizje - TV Republika i wPolsce24, które są związane finansowo z PiS.

Po tym, jak kilkoro ubiegających się o prezydenturę zadeklarowało przyjazd, Trzaskowski opublikował na X wpis z nagraniem. "Myślę, że przez szacunek dla nich i przede wszystkim przez szacunek dla wyborców trzeba tę debatę rozszerzyć. Ja będę czekał o godzinie 20 w Końskich" - powiedział.