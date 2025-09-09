Debata "Szkoła do poprawki?" w TVN24+

W środę o godzinie 15 w TVN24+ odbędzie się debata "Szkoła do poprawki?".
Poprowadzi ją Dagmara Kaczmarek-Szałkow, a gośćmi będą dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka, dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych w Państwowym Instytucie Badawczym, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Warszawie Danuta Kozakiewicz oraz uczennica liceum Kinga Kordowska z Fundacji OFF school.
Wśród poruszanych tematów znajdą się: edukacja zdrowotna, stan psychiczny uczniów, zdania domowe oraz lista lektur.
