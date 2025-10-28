Logo strona główna
Polska

Jak zapobiegać próbom samobójczym? Jak pomóc tym, którzy doświadczyli straty bliskich? Debata w TVN24+

samobojstwo w polsce
W 2024 roku w Polsce odnotowano istotny spadek liczby samobójstw
Samobójstwo to temat tabu, wokół którego narosło wiele mitów. Jak zapobiegać próbom samobójczym? Jak wspierać osoby w kryzysie i pomóc tym, którzy doświadczyli straty bliskich? O tym w debacie "Samobójstwo. Życie po stracie" w środę o godzinie 15 w TVN24+.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Debatę "Samobójstwo. Życie po stracie" poprowadzi dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24 Dominika Ziółkowska, autorka reportażu "Nie chcą umierać, ale nie mogą dłużej żyć" w TVN24+, gdzie pięć osób opowiedziało, jak wyglądały ich najtrudniejsze chwile w życiu, co im pomogło, co ich raniło, czego wtedy potrzebowali - po stracie członka rodziny, który popełnił samobójstwo.

Gośćmi debaty będą Łukasz Nowak - autor książki "Warto żyć. Moja historia", doktor Halszka Witkowska - suicydolog oraz Anita Odachowska - autorka podcastu "Po tej stronie" i książki "Być (młodą) wdową".

Warto wysłuchać, nie należy oceniać. Samobójstw wciąż jest dużo, ale jest też pozytywna informacja
Źródło: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN

Łukasz Nowak napisał we wstępie do swojej książki, że wyciągnął najgorsze momenty ze swojego życia, aby czytelnik mógł poczuć, "jak nisko można upaść, jak wygląda świat dziecka dorastającego w niesprzyjających warunkach, jak mocny jest negatywny wpływ otoczenia, i co najważniejsze, jak się podnieść nawet z najczarniejszego dołu".

Halszka Witkowska jako suicydolog jest członkiem Zespołu Roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Anita Odachowska to przedsiębiorca i copywriter. Jako autorka podcastu "Po tej stronie" oraz książki "Być (młodą) wdową" zajmuje się edukacją o żałobie i zdrowiu psychicznym, a także wsparciem dla wdów i prewencją samobójstw.

Debata "Samobójstwo. Życie po stracie" w środę o godzinie 15 w TVN24+. Więcej debat - między innymi o agresji Rosji na Ukrainę, alkoholu i prohibicji, bezpieczeństwie na drogach, problemie utonięć, sharentingu czy wyzwaniach dla studentów - znajdziesz tutaj

OGLĄDAJ: "Było wołanie o pomoc, tylko trochę czasu zabrakło". Ofiar jest więcej niż na wojnie
samobojstwo pana brat zmarl

"Było wołanie o pomoc, tylko trochę czasu zabrakło". Ofiar jest więcej niż na wojnie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: tvn24.pl

Zdrowie psychiczneZdrowieZdrowie mężczyznZdrowie kobiet
