Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.
Debatę "Samobójstwo. Życie po stracie" poprowadzi dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24 Dominika Ziółkowska, autorka reportażu "Nie chcą umierać, ale nie mogą dłużej żyć" w TVN24+, gdzie pięć osób opowiedziało, jak wyglądały ich najtrudniejsze chwile w życiu, co im pomogło, co ich raniło, czego wtedy potrzebowali - po stracie członka rodziny, który popełnił samobójstwo.
Gośćmi debaty będą Łukasz Nowak - autor książki "Warto żyć. Moja historia", doktor Halszka Witkowska - suicydolog oraz Anita Odachowska - autorka podcastu "Po tej stronie" i książki "Być (młodą) wdową".
Łukasz Nowak napisał we wstępie do swojej książki, że wyciągnął najgorsze momenty ze swojego życia, aby czytelnik mógł poczuć, "jak nisko można upaść, jak wygląda świat dziecka dorastającego w niesprzyjających warunkach, jak mocny jest negatywny wpływ otoczenia, i co najważniejsze, jak się podnieść nawet z najczarniejszego dołu".
Halszka Witkowska jako suicydolog jest członkiem Zespołu Roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
Anita Odachowska to przedsiębiorca i copywriter. Jako autorka podcastu "Po tej stronie" oraz książki "Być (młodą) wdową" zajmuje się edukacją o żałobie i zdrowiu psychicznym, a także wsparciem dla wdów i prewencją samobójstw.
Debata "Samobójstwo. Życie po stracie" w środę o godzinie 15 w TVN24+. Więcej debat - między innymi o agresji Rosji na Ukrainę, alkoholu i prohibicji, bezpieczeństwie na drogach, problemie utonięć, sharentingu czy wyzwaniach dla studentów - znajdziesz tutaj.
Autorka/Autor: fil/akw
Źródło: tvn24.pl