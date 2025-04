Trzaskowski i Biejat oburzeni słowami Brauna. "Ściek"

Trzaskowski do Brauna: ja tego nie będę słuchał Źródło: Super Express

"Ja tego nie będę słuchał", "antysemicki ściek". Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat ostro zareagowali na antysemickie wypowiedzi Grzegorza Brauna podczas debaty kandydatów na prezydenta w poniedziałek.

- Parę dni temu był pan oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby - mówił Braun, zadając pytanie kandydatowi KO. - O czym pan mówi, jakiej hańby? To było powstanie w getcie, to są bohaterowie naszej historii. Ja tego nie będę słuchał - stwierdził Trzaskowski, przerywając Braunowi i podnosząc głos, po czym odszedł od mównicy.

Rafał Trzaskowski i Grzegorz Braun

Biejat o "antysemickim ścieku"

Wcześniej do słów Brauna odniosła się Magdalena Biejat z Lewicy. Braun, odpowiadając na pytanie Adriana Zandberga z Partii Razem, stwierdził: - Chwała Bogu nie graniczymy z żydowskim państwem położonym w Palestynie, bo wówczas ludobójcza polityka, reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów państwa Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam.

Gdy Marek Woch zadał Magdalenie Biejat pytanie dotyczące systemu ochrony zdrowia, wicemarszałkini Senatu stwierdziła: - Zanim odpowiem na to pytanie, powiem tylko jedno. To jest skandaliczne, że pozwala się na to, żeby taki ściek antysemicki, jaki zaprezentował pan Braun na samym początku tej debaty, przeszedł w tym studiu bez echa. To są skandaliczne słowa i one nie powinny mieć nigdy miejsca w debacie publicznej, bo nie ma żadnego, żadnego absolutnie, żadnej wymówki, żeby stosować antysemityzm i ksenofobiczne teksty. Ja nie będę milczeć wtedy, kiedy ludzie mówią takie rzeczy - powiedziała Biejat.

Magdalena Biejat