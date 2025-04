Maciak "podziwia Putina". Ostra reakcja Trzaskowskiego

Maciak: podziwiam Putina Źródło: Super Express

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Maciej Maciak, zapytany w trakcie debaty prezydenckiej przez Marka Jakubiaka o to, czy podziwia Władimira Putina, odparł twierdząco. Dodał, że jest "bardzo dobrym politykiem". Na tę wypowiedź zareagował Rafał Trzaskowski.

Kluczowe fakty: Trwa debata kandydatów na prezydenta, organizowana przez dziennik "Super Express".

Uczestniczy w niej wszystkich 13 kandydatów.

Marek Jakubiak zapytał Macieja Maciaka o jego stosunek do Rosji i o to, czy podziwia Władimira Putina.

W trakcie debaty prezydeckiej organizowanej przez "Super Express" Marek Jakubiak zadał pytanie Maciejowi Maciakowi.

Zapytał czy wie, dlaczego przypisuje się mu prorosyjskość. - Cwaniacy politycy próbują na antyrosyjskim poglądzie ugrać sukces wyborczy - odparł Maciak.

CZYTAJ TEŻ: Kim jest Maciej Maciak? "Czysty rosyjski przekaz dezinformacyjny"

"Czy podziwia pan Putina?" Maciak: tak

- Czy podziwia pan Putina? - pytał się dalej Jakubiak.

- Tak, tak. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem - odpowiedział.

Na tę wypowiedź zareagował później Rafał Trzaskowski, kiedy sam odpowiadał na pytania Jakubiaka.

- Pozwoli pan, że zareaguje, dlatego że to, co przed chwilą słyszeliśmy, to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy, w momencie, kiedy Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie, w tej chwili klaskać Putinowi, to ja naprawdę czegoś takiego, jak żyję, nie widziałem, Myślę, że przynajmniej w tej jednej sprawie wszyscy, jak tutaj stoimy, się zgadzamy - powiedział.