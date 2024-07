Sejmowa komisja śledcza do spraw afery wizowej przesłuchała we wtorek Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, obecnie europosła wybranego z list PiS-u .

Po kilkugodzinnym przesłuchaniu Obajtek rozmawiał z dziennikarzami. Pytano go między innymi o jego związki z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Na początku czerwca, kiedy trwała kampania przed eurowyborami , w których startował Obajtek, media informowały, że przebywa w stolicy Węgier , Budapeszcie, gdzie zatrzymał się w apartamencie należącym do spółki biznesmenów powiązanych z zięciem premiera Orbana.

Obajtek: mogę tylko kibicować Orbanowi

- Jeżeli pan premier Orban ma taką politykę względem swojego państwa, to generalnie jest sprawa pana premiera. Ja natomiast patrzę na rozwój Węgier, patrzę na to, że pan premier wygrał z bardzo dużym poparciem na Węgrzech i społeczeństwo węgierskie zgadza się z polityką swojego premiera. No to jak ja mam podważać tę politykę? - oceniał Obajtek.