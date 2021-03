Obajtek chce "kontroli" postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w jego sprawie

Pełnomocnik: Obajtek nie ma nic do ukrycia

- Mamy nadzieję, że po przeprowadzeniu tych czynności zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości co do ewentualnego pochodzenia tych taśm oraz ich oryginalności bądź też nie - oświadczył.

Zapewniał, że Obajtek "nie ma nic do ukrycia". - Jeżeli będą pojawiać się kolejne tego typu zarzuty, to będziemy z całą stanowczością dążyć do tego, żeby te zarzuty zostały w jak najszerszym zakresie wyjaśnione - mówił. Pytany, czy Obajtek jest "osobą krystalicznie czystą", Zaborowski odparł, że on sam nie ma co do tego "najmniejszych wątpliwości".