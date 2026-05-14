Polska

Czy Ziobro pozostanie wiceprezesem PiS? Komentarz Terleckiego

Ryszard Terlecki
Terlecki: nie przyczynia się do wzrostu notowań, ale nie ma wyjścia
Może nie przyczynia się do wzrostu naszych notowań, ale z drugiej strony nie ma wyjścia - tak sprawę wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA komentuje Ryszard Terlecki. Dodał, że "nie poruszał" z Jarosławem Kaczyńskim kwestii odwołania byłego ministra sprawiedliwości ze stanowiska wiceprezesa PiS.

Były minister, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Terlecki został zapytany, czy w związku ze swoją nieobecnością w kraju Ziobro powinien dalej pełnić funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. - No jest [wiceprezesem - red.], tylko kongres go może odwołać - stwierdził. Dodał, że jego nieobecność "to akurat chyba nie jest powodem" do odwołania.

Odpowiedział też na pytanie, czy sprawa wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości "topi partię". - Może nie przyczynia się do wzrostu naszych notowań, ale z drugiej strony nie ma wyjścia - ocenił Terlecki. Jego zdaniem, Ziobro "nie może wrócić", bo "nie ma tu uczciwych sądów".

Parlamentarzysta powiedział też, że "nie poruszał" kwestii odwołania Zbigniewa Ziobry ze stanowiska wiceprezesa PiS z Jarosławem Kaczyńskim.

Terlecki: łatwo jest mówić, gorzej rzeczywiście odsiedzieć

Podczas rozmowy został też poruszony temat posiedzenia PiS i słów posła ugrupowania Grzegorza Lorka w TVP Info, dotyczących wyjazdu Ziobry z kraju. - Jak ja bym był na jego miejscu, to wolałbym pójść do więzienia, bo uważam, że powinienem odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości - powiedział Lorek w środę.

Według Patryka Michalskiego, autora programu TVN24+ "News Michalskiego", na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu partii, Jarosław Kaczyński miał ostro skrytykować tę wypowiedź. Były premier Mateusz Morawiecki miał z kolei stanąć w obronie posła.

Terlecki potwierdził, że kwestia pobytu Ziobry w USA była poruszona, ale "tak marginalnie". Odniósł się też do słów posła Lorka. - Łatwo jest mówić, gorzej rzeczywiście odsiedzieć. Nie wiem, czy Lorek ma doświadczenia więzienne, ale nikomu nie życzę - powiedział.

