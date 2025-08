Leśkiewicz: prezydent Karol Nawrocki przedstawi dwa projekty ustaw Źródło: TVN24

Karol Nawrocki przejął dziś urząd po Andrzej Dudzie. W Sejmie złożył prezydencką przysięgę. Następnie przystąpił do wygłoszenia swojego pierwszego orędzia.

Pierwsze wystąpienia prezydenta komentowali poseł PiS Radosław Fogiel i Krzysztof Kwiatkowski - senator KO i były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Kwiatkowski: czy prezydent chce zmienić rząd?

Kwiatkowski zwrócił uwagę na słowa Nawrockiego, że "to głos, że dalej tak rządzić nie można". - To jest zapowiedź, że co pan prezydent chce zmieniać - władzę wykonawczą, czyli rząd, który został wybrany w wyniku wyborów demokratycznych w 2023 roku? - pytał Kwiatkowski.

- Jeden z tych, którzy dzisiaj na Zamku Królewskim ściskali się i gratulowali prezydentowi, Bogdan Święczkowski złożył wniosek o zamach stanu w Polsce, mówiąc, że doszło do nieuprawnionej zmiany ustroju w wyniku wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Czy prezydent dołącza do tych, którzy uważają, że Polacy nie mogli sobie wybrać rządu? - zapytał.

- Mamy władzę wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą. Pomijam już nawet ten fragment, gdzie prezydent mówi, że proces legislacyjny to Sejm i Senat i jego decyzja. Nie, jego decyzję można odrzucić. Weto prezydenta można odrzucić. Proces legislacyjny to Sejm i Senat i oczywiście do wejścia w życie przepisów ustawy potrzebny jest podpis prezydenta. Ale prezydent nie jest trzecią izbą polskiego parlamentu. A ja dzisiaj miałem takie wrażenie, że Karol Nawrocki zachowywał się jak prezydent Trump - stwierdził Kwiatkowski i podał przykład zapowiedzi Nawrockiego o 300-tysięcznej armii.

Fogiel: jakakolwiek sala sądowa nie jest trzecią izbą parlamentu

Fogiel stwierdził, że "za rządów Prawa i Sprawiedliwości w oczywisty sposób mieliśmy do czynienia z próbą uzurpacji sobie nienależnych praw przez część środowiska sędziowskiego".

- Tak jak pan senator mówił tu o trzecich izbach parlamentu, to ja powiem jeszcze jedną rzecz. W konstytucji nigdzie nie jest napisane, że jakakolwiek sala sądowa jest trzecią izbą parlamentu. I o tym mówił pan prezydent Karol Nawrocki, mówiąc o trójpodziale władz, o tym jak wygląda proces legislacyjny. Jest jeszcze inicjatywa prezydencka ustawodawcza, to też jest element procesu legislacyjnego - odpowiedział.