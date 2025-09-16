Czy piwnica może być schronem? A parking podziemny i metro?

Kierwiński o schronach: to będzie proces stałego utrzymywania tego typu miejsc w gotowości Źródło: TVN24

W sytuacji zagrożenia informacje o najbliższych schronach, miejscach doraźnego schronienia i ukrycia znajdziemy w aplikacji Schrony. Wystarczy wpisać lokalizację, by zobaczyć listę najbliższych obiektów. Ekspert z zakresu prawa ochrony ludności dr Dariusz P. Kała w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnia, dlaczego nie warto zwlekać z zajrzeniem do aplikacji. - Po sprawdzeniu aplikacji Schrony możemy mieć przynajmniej wstępne rozeznanie w tym, co zostało zaklasyfikowane jako miejsca ukrycia, schronienia. Nawet jeżeli w świetle obecnie obowiązujących przepisów dane miejsce nie może być jeszcze uznane za schron czy miejsce schronienia, przynajmniej będziemy wiedzieć, gdzie w pobliżu jest miejsce pozwalające na szybkie zabezpieczenie. Dzisiaj ludzie nie są tego świadomi - mówi ekspert.

Informacje na temat schronów znajdziemy także w gminnych biuletynach informacji publicznej.

Czy piwnica może być schronem

Za miejsca doraźnego schronienia, czyli obiekty przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi, uznane mogą być na przykład piwnice, garaże podziemne, tunele czy przejścia podziemne - dowiadujemy się z rządowej strony gov.pl. Część obiektów, które znajdziemy w aplikacji Schrony, to właśnie garaże i piwnice, co odnotowali reporterzy programu "Uwaga!" TVN już wiosną ubiegłego roku.

Franciszek Wołoch ze stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego w rozmowie z programem wyjaśnił, że garaże w nowych blokach mogą dać schronienie jedynie przed niektórymi zagrożeniami. - Do ochrony przed odłamkami takie garaże się nadają, do ochrony przed zagruzowaniem, prawdopodobnie nie. Nie mówiąc o innych czynnikach rażenia. Te obiekty nie były projektowane na wyjątkowe obciążenia. Nie mają też wyjść zapasowych, ewakuacyjnych poza strefę zagruzowania - powiedział ekspert. Dodał, iż "chronienie się w garażach podziemnych niesie ze sobą ryzyko, że w przypadku zawalenia znajdziemy się w pułapce bez wyjścia".

Wołoch zauważył, że większość istniejących w naszym kraju budowli ochronnych przeznaczonych dla ludności zlokalizowana jest w budynkach z lat 50., 60. i 70. - Ponadto w budynkach z wielkiej płyty szereg piwnic było projektowanych jako ukrycia bądź schrony - wskazał.

Metro miejscem schronienia?

Czy miejscem schronienia może być metro w Warszawie? W razie zagrożenia będzie ono traktowane jako miejsce doraźnego ukrycia. Dr Dariusz P. Kała w rozmowie z tvn24.pl przypomina jednak o niedawnych ustaleniach Najwyższej Izby Kontroli. - W 2024 roku NIK uznał, że niektóre stacje metra warszawskiego z racji problemów z hermetycznością, nie pozwalają, aby na stałe lub czasowo przebywali w nich ludzie.

"Przeprowadzone przez NIK oględziny trzech obiektów metra (...) wykazały, że żaden z nich nie był przygotowany do pełnienia funkcji ochronnej dla ludności, w tym m.in. nie nadawał się do stałego i czasowego przebywania z uwagi na brak sprawnej czerpnio-wyrzutni powietrza, brak sprawnych hermetycznie zamykanych grodzi, brak rozprowadzenia sieci wodociągowej umożliwiającej dostęp do wody pitnej w sposób inny niż w istniejących sanitariatach".