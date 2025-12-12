Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czy należy przywrócić pobór? "My musimy zacząć tworzyć formacje rezerwowe"

Fakty po Faktach
Czy należy przywrócić pobór? "My musimy zacząć tworzyć formacje rezerwowe"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Były szef BBN generał Stanisław Koziej ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24, że Polska nie potrzebuje przywracać poboru. Generał Mieczysław Bieniek powiedział, że można rozpocząć dyskusję na ten temat, ale armia zawodowa i korpus rezerwistów są obecnie "wystarczające".

Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową - powiedział w RMF FM w czwartek szef biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. - Teraz trzeba wzmocnić rezerwy, przeszkolić dobrze rezerwy. Ja jestem tego zwolennikiem - odpowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, zapytany o tę sugestię.

- Pamiętajmy o tym, że trzeba jeszcze przygotować bazę koszarową, bazę szkoleniową, ale dobrze i warto jest rozpocząć dyskusję na ten temat - skomentował w "Faktach po Faktach" gen. Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej ds. bezpieczeństwa.

Jak ocenił gen. Bieniek, taka zasadnicza służba wojskowa, gdyby została przywrócona, nie trwałaby 2 lata, ale znacznie krócej. - Ja myślę, że 220 tysięcy żołnierzy plus około 250 tysięcy przeszkolonych rezerwistów to jest na dzień dzisiejszy wystarczające, ale trzeba być przygotowanym do tego i rozpocząć tę dyskusję - zaznaczył.

Generał Stanisław Koziej, były szef BBN i drugi gość programu, ocenił, że nie ma dzisiaj potrzeby odwieszania poboru, zwłaszcza dopóki jesteśmy w NATO, ale dyskusja na ten temat wynika z tego, że brakuje rezerwistów. Jego zdaniem potrzebne są dwie rzeczy.

- Po pierwsze, stworzenie lepszych zachęt dla obywateli, dla pracodawców tych obywateli, aby chcieli służyć w aktywnej rezerwie. To znaczy pracować, a jednocześnie przygotowywać się jako rezerwiści na wypadek wojny. (...) Po drugie, (...) brakuje nam formacji rezerwowych. My musimy zacząć tworzyć formacje rezerwowe, brygady rezerwowe, dywizje rezerwowe, tak jak jest w innych państwach - podkreślił gen. Koziej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojsko Polskie
Powrót poboru możliwy? MON i kancelaria prezydenta o słowach szefa BBN
Brytyjskie wojsko (zdjęcie ilustracyjne)
Wielka Brytania "w przeciwieństwie do Polski nie jest gotowa na wojnę"
Świat
Rosyjscy żołnierze podczas wysyłania konwoju dla armii rosyjskiej i mieszkańców obwodów kurskiego, donieckiego i ługańskiego
Rosja powołuje rezerwistów. Eksperci: to nie musi być mobilizacja
Świat

Awantura o MiG-i i obowiązki przedstawiciela prezydenta

Goście programu poruszyli także kwestię awantury wokół tego, że Karol Nawrocki rzekomo miał nie być informowany o pracach nad przekazaniem Ukrainie myśliwców MiG-29. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaprzeczył temu oskarżeniu, argumentując, że przedstawiciel prezydenta był na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, na których tę sprawę omawiano.

- Wierzę w to, co powiedział wicepremier, minister obrony narodowej - oświadczył gen. Bieniek. Wyjaśnił, że przedstawiciel prezydenta powinien był sporządzić notatkę. Dodał, że ostateczna decyzja o przekazaniu MiG-ów Ukrainie jeszcze nie zapadła.

Jak tłumaczył gen. Koziej, przedstawiciel prezydenta w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego powinien być dobrze przygotowany. - Aby się koncentrować na sprawach takich, które są ważne dla prezydenta - mówił.

- Przecież on po takim posiedzeniu powinien podjąć decyzję, czy na tym posiedzeniu było coś ważnego, co prezydent powinien wiedzieć. Robię notatkę z tego posiedzenia i wysyłam do wiadomości prezydenta - opisywał były szef BBN czynności przedstawiciela prezydenta.

Gen. Koziej ocenił, że jeżeli przedstawiciel prezydenta takiej notatki w sprawie MiG-ów nie zrobił, to znaczy, że nie docenił wagi sprawy. - A jeżeli taka notatka była, to albo gdzieś ona ugrzęzła, może na linii BBN - Kancelaria Prezydenta, a może w Kancelarii Prezydenta - ciągnął. Jak dodał, w takiej sytuacji ludzie prezydenta powinni przeprosić i "spuścić kurtynę milczenia" na tę sprawę.

Gen. Koziej o sporządzaniu notatek dla prezydenta
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

W czwartek przedstawiciel prezydenta w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego gen. Mirosław Bryś zabrał głos w tej sprawie.

"Lakoniczne zdania dotyczące propozycji donacji sprzętu na Ukrainę padające podczas KBN nie można mylić z rzetelnym informowaniem Karola Nawrockiego o planach i zamiarach MON! Gdzie była mowa o harmonogramie - czasie dostarczania, co z pakietem technicznym? Co z pakietem uzbrojenia? W jaki sposób zagospodarujemy "dziurę" po donowanych samolotach. Co z personelem latającym i technicznym? Jaki MON ma plan na ten personel? Czy utracimy kolejne zdolności? O tym wszystkim nie było mowy na Komitecie!!!" - napisał gen. Bryś w serwisie X.

OGLĄDAJ: Joanna Mucha, Robert Biedroń, gen. Mieczysław Bieniek, gen. Stanisław Koziej
pc

Joanna Mucha, Robert Biedroń, gen. Mieczysław Bieniek, gen. Stanisław Koziej

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/PKoz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Stanisław KoziejWojsko PolskieobronnośćWojskoKancelaria Prezydenta RPBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoUkrainaWojna w Ukrainiebroń
Czytaj także:
Król Karol III
Król Karol III podzielił się "dobrą nowiną"
Świat
imageTitle
Stoch odetchnął w Klingenthalu. "Jest mały krok do przodu"
EUROSPORT
imageTitle
Rosjanie chcą wrócić do rywalizacji w kolejnej dyscyplinie
EUROSPORT
12 2000 bez kitu gosc-0003
Braun groził ministrowi "wieszaniem". Poseł Konfederacji: to zapowiedź rozliczeń
Polska
imageTitle
Polacy na podium Pucharu Świata. Amerykanin z rekordem toru
EUROSPORT
Mgła, noc, zamglenia, mgliście
Noc z niebezpieczną aurą. IMGW ostrzega
METEO
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
METEO
imageTitle
Żyła optymistą przed konkursem. "Będzie ogień"
EUROSPORT
Szlachetna Paczka
Zgłosili się darczyńcy dla wszystkich rodzin
Polska
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
METEO
imageTitle
Polacy w komplecie przeszli kwalifikacje. Żyła najlepszy
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Polityczna przyszłość Hołowni. "Szkoda, żeby się marnował"
Polska
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki. W zoo na świat przyszło pięć kangurów
WARSZAWA
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje do sobotniego konkursu w Klingenthalu (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
WARSZAWA
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Na porodówce nie było ginekologa, Anna nie żyje. Wojewoda wykreślił szpital z rejestru
Małgorzata Goślińska
Jarosław Kaczyński po zakończeniu prezydium komitetu politycznego PiS
Skończyło się prezydium PiS. Kaczyński "będzie chciał zakończyć tę dyskusję"
Polska
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
BIZNES
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta
BIZNES
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
METEO
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
BIZNES
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę-radną
WARSZAWA
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
BIZNES
imageTitle
Jeanmonnot wygrała w Hochfilzen. Polki do poprawy
EUROSPORT
imageTitle
Skandynawowie zdominowali rywalizację sztafet w Davos
EUROSPORT
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
Sędziowie, którzy wydali nakaz aresztowania Putina, skazani w Moskwie. Wśród nich Polak
Świat
Wypelenie zawodowe
Czym jest wypalenie zawodowe? Jak sobie poradzić ze stresem w święta?
Polska
Jarosław Kaczyński
Kaczyński "miał nadzieję", że Morawiecki się pojawi. Były premier jest na Podkarpaciu
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica