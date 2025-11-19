Logo strona główna
Polska

Czy podróże pociągiem są bezpieczne? Odpowiedź rzecznika rządu

MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
Rzecznik rządu: nie możemy dać się zastraszyć
Źródło: TVN24
Musimy funkcjonować normalnie, choć oczywiście z większą czujnością - mówił Adam Szłapka, komentując działania rządu w sprawie ostatnich aktów dywersji na polskiej kolei. Rzecznik rządu wezwał również do informowania służb o niepokojących zdarzeniach.

W związku z ostatnimi aktami dywersji na kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, podczas konferencji prasowej, o rozpoczęciu operacji "Horyzont", której celem jest przeciwdziałanie podobnym incydentom oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa polskich obywateli.

Po konferencji z udziałem szefów MON i MSWiA i wojska, głos zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka. - Oczywiście sytuacja jest poważna, doszło do bezprecedensowego aktu sabotażu. W związku z tym został podniesiony stopień alarmowy, jeśli chodzi o kwestię infrastruktury kolejowej, do stopnia CHARLIE - powiedział, nawiązując do ostatniej decyzji premiera o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego na określonych liniach kolejowych.

Kosiniak-Kamysz: aktywujemy operację "Horyzont"

Kosiniak-Kamysz: aktywujemy operację "Horyzont"

Wprowadzono stopień alarmowy CHARLIE. Co się zmieni

Wprowadzono stopień alarmowy CHARLIE. Co się zmieni

Czy należy unikać podróży pociągiem?

Rzecznik rządu był pytany, czy decyzje rządzących należy traktować jako komunikat do obywateli, aby w najbliższych tygodniach powstrzymać się od podróży koleją.

W odpowiedzi podkreślił, że zarówno obywatele, jak i służby powinni zachować czujność, szczególnie w kwestiach pojawiającej się dezinformacji. - Natomiast my nie możemy dać się zastraszyć - zaznaczył.

- Musimy mieć oczy otwarte i informować służby o ewentualnych niepokojących zdarzeniach. Natomiast my musimy funkcjonować normalnie, choć oczywiście z większą czujnością - dodał.

"Nasze informacje są zgodne". Tusk i Zełenski zabrali głos po rozmowie
"Nasze informacje są zgodne". Tusk i Zełenski zabrali głos po rozmowie

Akty dywersji na kolei. Prokuratura przedstawia zarzuty

Na trasie Warszawa - Dorohusk doszło między 15 a 17 listopada do dwóch aktów dywersji. Podczas pierwszego, w miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie, pow. puławski), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura Krajowa wydała w środę postanowienie o przedstawieniu zarzutów dla dwóch Ukraińców podejrzanych o dokonanie aktów dywersji.

- W toku kilkudziesięciogodzinnego śledztwa uzyskaliśmy materiał dowodowy, który wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo, iż bezpośrednimi sprawcami tych aktów dywersji o charakterze terrorystycznym byli dwaj obywatele Ukrainy - Ołeksander K. oraz Yewherij I. - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

46 min
10 tysięcy żołnierzy. Szef MON: aktywujemy operację "Horyzont"

10 tysięcy żołnierzy. Szef MON: aktywujemy operację "Horyzont"

Są pierwsi zatrzymani w sprawie aktów dywersji 

Są pierwsi zatrzymani w sprawie aktów dywersji 

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

