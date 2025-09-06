Logo strona główna
Polska

"Czy można gorzej przysłużyć się własnemu krajowi?"

Karol Nawrocki
Prof. Kuźniar: to jest czymś w rodzaju zdrady dyplomatycznej
Źródło: TVN24
Wykorzystywanie przez zespół prezydencki wizyty w Białym Domu do tego, żeby grać przeciwko rządowi, bardzo źle wróży naszej polityce zagranicznej - ostrzegł w programie "Tak jest" w TVN24 politolog profesor Roman Kuźniar i były doradca prezydenta do spraw międzynarodowych.

Były doradca prezydenta ds. międzynarodowych, politolog prof. Roman Kuźniar ocenił w programie "Tak jest" w TVN24, że obecna sytuacja związana z relacjami pomiędzy rządem a prezydentem "jest dość dramatyczna". - Nie przypominam sobie tak radykalnego sporu, otwartej konfrontacji ze strony zespołu prezydenckiego - wspomniał.

Profesor przyznał, że "od początku było wiadomo, że ten prezydent będzie grał na przyspieszone wybory, obalenie tego rządu". - Wizyta w Stanach Zjednoczonych miała temu służyć. To było widać niemal na każdym kroku - dodał.

- To, że nawet w takich sprawach jak bezpieczeństwo nie można było schować pod stół, a wręcz przeciwnie, wykorzystać tę wizytę do tego, żeby grać przeciwko rządowi, to bardzo źle wróży naszej polityce zagranicznej i naszej pozycji na scenie międzynarodowej - ocenił.

TVN24 Clean_20250905182618_aac_h264_microsoft_720_5000kbps
Prof. Kuźniar: od początku było wiadomo, że prezydent będzie grał na przyspieszone wybory, obalenie rządu
Źródło: TVN24

Kuźniar: mamy do czynienia z cielęcym protrumpizmem

Prof. Kuźniar ocenił, że jeśli chodzi o rząd, to polityka zagraniczna jest prowadzona bardzo dobrze. - Jest w rękach sprawnych, kompetentnych. Mam na myśli premiera i ministra spraw zagranicznych. To pewnie jest najlepszy minister spraw zagranicznych w Europie w tej chwili. Tak jest oceniany - mówił o Radosławie Sikorskim.

- Premier Donald Tusk również ma dobre opinie, jeśli chodzi o jego przywództwo w kraju i na scenie europejskiej - dodał.

Politolog zwrócił uwagę, że w czasie, gdy administracja Donalda Trumpa wycofuje się z zaangażowania w sprawy wojny w Ukrainie, po stronie prezydenckiej dochodzi do "manifestacji nie tylko niechęci do rządu, otwartej wrogości". - Ale też coś, co Jerzy Giedroyć, a później Zdzisław Najder nazywali błędem cielęcego proamerykanizmu. Tu mamy gorzej. Tu jest cielęcy protrumpizm - analizował.

TVN24 Clean_20250905182918_aac_h264_microsoft_720_5000kbps
Prof. Kuźniar: mamy do czynienia z cielęcym protrumpizmem
Źródło: TVN24

- Trumpizm źle reprezentuje Amerykę w tym sensie, że szkodzi jej pozycji międzynarodowej, jak i szkodzi Zachodowi - dodał.

Kuźniar: to jest czymś w rodzaju zdrady dyplomatycznej

- Czy można gorzej przysłużyć się własnemu krajowi, jak twierdzić w Stanach Zjednoczonych polski premier, czyli premier jego rządu, jest persona non grata? - zastanawiał się, odnosząc do słów europosła PiS Adama Bielana podczas jednej z konferencji prasowych.

- To jest czymś w rodzaju zdrady dyplomatycznej. Tego nie wolno, a oni nie mają żadnych zahamowań. Także ten cielęcy protrumpizm, w odróżnieniu od cielęcego proamerykanizmu, (…) który był pomyłką, ale nie chodziło o wprowadzanie Ameryki do rozgrywek wewnętrznych, a w tej chwili tak to jest i to jest podwójny grzech - ocenił.

Prof. Roman Kuźniar w programie "Tak jest"
Prof. Roman Kuźniar w programie "Tak jest"
Źródło: TVN24

Kuźniar o rozmowach w Białym Domu

Prof. Roman Kuźniar ocenił, że nigdy wcześniej strona prezydencka nie wyrażała tak demonstracyjnie niechęci współpracy z Radą Ministrów. - Rząd się napraszał o współudział w przygotowaniu tej wizyty. Pojawiła się odmowa udziału kogoś z MSZ, jak i odmowa udziału szefa placówki (dyplomatycznej - red.) w Waszyngtonie. Było wyraźne życzenie, żeby szef nawet na lotnisku się nie pojawiał - wskazał.

- Jarosław Kaczyński chce odciągnąć uwagę, jeżeli chodzi o współwinę za katastrofę smoleńską obecnych na pokładzie i chce ją przerzucić na ministra Klicha. Prawda jest, jak wiemy doskonale, zupełnie inna, ale oni się tej linii trzymają - mówił.

TVN24 Clean_20250905183431_aac_h264_microsoft_720_5000kbps
Prof. Kuźniar: miały miejsce rozmowy, o których oni nie chcieli, żeby rząd wiedział
Źródło: TVN24

- Prezydent jest nowicjuszem, mógłby zawierzyć (stronie rządowej - red.). Ale o co chodzi? Jeśli oni nie włączyli nikogo do delegacji na rozmowy w Białym Domu, to nie tylko dlatego, że oni ich nie znoszą - zastanawiał się i dodał, że "z całą pewnością miały miejsce tam rozmowy, sprawy, o których oni nie chcieli, żeby rząd wiedział".

- Domyślam się, zwłaszcza jeśli był tam Bielan, facet od brudnej roboty, że chodziło o omawianie różnych sposobów konfrontacji i tego, w jaki sposób Amerykanie mogliby pomóc Nawrockiemu i PiS-owi w walce z rządem Tuska - dodał.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/EPA/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica