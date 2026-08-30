Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po Faktach

Czy Donald Tusk pokazywał się w "koszulce Zondacrypto"? "Pan prezydent manipuluje"

|
Jarosław Sellin i Dorota Łoboda
Czy Donald Tusk pokazywał się w "koszulce Zondacrypto"?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W "Faktach po Faktach" TVN24 był spór o fakty. Poseł PiS Jarosław Sellin powiedział, że jest zdjęcie Donalda Tuską z koszulką, na której jest napis "Zondacrypto". Posłanka KO Dorota Łoboda podkreśliła, że premier dostał koszulkę gdańskiego klubu piłkarskiego, a prezydent Karol Nawrocki w tej sprawie manipuluje.

W sobotę Karol Nawrocki rozmawiał z dziennikarzami w Juracie. Wcześniej odbywało się tam spotkanie prezydenta z młodzieżą na imprezie o nazwie "Przyszłość.pl". Trzykrotnie wspomniał o premierze Donaldzie Tusku, który miał "się pokazywać" w "koszulce Zondacrypto".

W niedzielę w "Faktach po Faktach" TVN24 Piotr Marciniak zapytał swoich gości, czy słowa o koszulce to prawda.

- Prawda. Takie zdjęcie jest. Premier tę koszulkę rozciągnął, pokazywał, na tej koszulce jest napis "Zondacrypto", a w tle premier Rzeczypospolitej - odpowiedział poseł PiS Jarosław Sellin.

- To jest nieprawda. Pan prezydent manipuluje. Bardzo się dziwię panu posłowi, że idzie w tym samym kierunku. Pan premier Donald Tusk dostał koszulkę klubu gdańskiego - odpowiedziała posłanka KO Dorota Łoboda.

Fakty o koszulce i o zdjęciu

W lutym tego roku premier dostał pamiątkową koszulkę Lechii Gdańsk z podpisami zawodników. Znajdowały się na niej loga sponsorów, w tym Zondacrypto, która była wówczas sponsorem głównym klubu. Moment, w którym Tusk dostaje koszulkę, został uwieczniony na filmie opublikowanym na oficjalnym profilu premiera w serwisie X.

To, co Jarosław Sellin opisał w programie - zdjęcie przedstawiające premiera, który trzyma przed sobą rozciągniętą koszulkę z napisem "Zondacrypto" - zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i rozpowszechnione w serwisie X między innymi przez posła Janusza Kowalskiego. Na to, że jest ono przeróbką, zwrócili uwagę redaktorzy serwisu demagog.org.pl.

Donald Tusk jest wieloletnim kibicem Lechii Gdańsk, podobnie jak Karol Nawrocki.

Łoboda: Tusk nie reklamował Zondacrypto

Posłanka Koalicji Obywatelskiej wskazała w TVN24, że klub akurat wtedy był sponsorowany przez Zondacrypto. - Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że kiedy młodzi zawodnicy podchodzą do polityka i wręczają mu koszulkę swojego klubu, to tenże polityk odmawia i nie przyjmuje tej koszulki - powiedziała.

- Nie reklamował w żaden sposób firmy Zondacrypto i rozumiem, że politycy, którzy faktycznie muszą się teraz tłumaczyć z bliskich związków z Przemysławem Kralem, próbują odwracać całą sytuację w przeciwnym kierunku. Trochę wstyd, bo to jest po prostu niepoważne - przekonywała Dorota Łoboda.

Jarosław Sellin argumentował, że clou problemu to rzekome nieinformowanie premiera przez służby specjalne o problemie z tą firmą [taką narrację również forsuje prawica - red.]. - Czy działa państwo polskie? Państwo polskie ma obowiązek ostrzegać przed piramidami finansowymi. Państwo polskie ma obowiązek ostrzegać najważniejszych polityków państwowych przed tego typu firmami - ciągnął poseł PiS.

Trzaskowski: afera Zondacrypto obciąża też prezydenta
Dowiedz się więcej:

Trzaskowski: afera Zondacrypto obciąża też prezydenta

Fakty po Faktach

Donald Tusk w niedzielę opublikował zdjęcie z nawiązaniem od afery Zondacrypto. Widać na nim stojących obok siebie prezydenta Karola Nawrockiego, byłego prezydenta Andrzeja Dudę oraz szefa PKOl-u Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany w związku ze sprawą Zondacrypto. "Tu się nie ma co śmiać, panowie…". - skomentował Tusk.

OGLĄDAJ: "Politycy, którzy muszą się tłumaczyć ze związków z Kralem, próbują odwracać całą sytuację"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
Rozmowy na szczycie
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskKarol NawrockiMedia społecznościoweKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćKryptowalutyFake NewsDezinformacja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wyłoniono pierwsze ćwierćfinalistki mistrzostw Europy siatkarek
EUROSPORT
Donald Trump ogłosił zmianę nazwy jeziora Ontario na Lake America
Mapy Google'a uwzględniły wolę Trumpa. Jezioro ma inną nazwę
Świat
burza chmury ciepło
Znikają z polskich krajobrazów. Naukowiec tłumaczy, dlaczego warto je chronić
METEO
imageTitle
Majchrzak ma powody do zadowolenia. "Poszło łatwiej niż myślałem"
EUROSPORT
imageTitle
Smutek kapitana. "Gdyby moja trójka weszła, to by było pozamiatane"
EUROSPORT
imageTitle
Chłopiec od podawania piłek trafiony rakietą podczas US Open
EUROSPORT
Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru Północnego
Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Wzrosła liczba ofiar
Świat
Grecja. Leżaki nad hotelowym basenem (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia na Krecie. Nie żyje 11-latka z Polski
Świat
Powódź w Nepalu
Dyrektor ewakuował szkołę i uratował kilkaset dzieci. "Jestem dumny"
METEO
Widok na szczyt Grossglockner od strony południowej
"Zamknij się". Zaatakował Polaka, bo mu zwrócił uwagę
Świat
20260830_PLA_113
Efektowne zwycięstwo Polaków. Pokonali mistrzów olimpijskich
EUROSPORT
imageTitle
Byli o krok od wielkiej niespodzianki. "Pokazaliśmy, że jesteśmy topową drużyną"
Krzysztof Srogosz
GettyImages-2287608673
Majchrzak jak skała. Świetny mecz na otwarcie US Open
EUROSPORT
Upał
Powrót upału. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Lider potwierdził klasę. Był najlepszy na słynnym szczycie
EUROSPORT
Referendum Islandia
Islandczycy zdecydowali w sprawie rozmów z Unią. "Jest zupełnie jasne"
Świat
49 min
Odkryty manuskrypt przechowywany jest w Staatsbibliothek w Berlinie
Zaginiony "hymn Polski" odnaleziony. Gaude Mater z kartonu
Sekcja Archeo
Ulewy w Japonii
Ryzyko ewakuacji i alarm dla setek tysięcy mieszkańców
METEO
Andrzej Wielowieyski
Andrzej Wielowieyski nie żyje. "Cichy bohater"
Polska
Dziki w Warszawie i Marcin Możdżonek
"W Warszawie w pierwszym kwartale było ponad 120 ataków dzików na ludzi". Nie tyle
Szymon Rębowski
Polska - Niemcy
Na mundial trzeba poczekać. Polacy po horrorze zatrzymani w Gdańsku
EUROSPORT
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Wypadek na łuku drogi, nie żyje motocyklista. Szukają świadków
WARSZAWA
Kamienne zbocza u wybrzeży wyspy Milos
Spadające odłamki skał raniły turystkę w Grecji
METEO
Dwa samoloty pasażerskie przeleciały tuż nad stadionem w Kapsztadzie
Dwa samoloty pasażerskie przeleciały tuż nad stadionem
Świat
imageTitle
Siedem goli w meczu pucharowiczów. Raków wciąż na dnie
EUROSPORT
Wysłano 20 zastępów strażaków
Płonęła hala, zawalił się dach
Lublin
Paul Richard Gallagher
Wysłannik Watykanu udzielił wywiadu po wizycie w Moskwie
Świat
Kontrole w ramach akcji "Bezpieczny przewóz"
Kontrole przy lotnisku, pięciu kierowców zatrzymanych
WARSZAWA
Zniszczenia w Nepalu
Nie żyje już prawie 800 osób. "To było jak tsunami"
METEO
imageTitle
Świątek: ten sezon jest bardziej zbliżony do normalności niż poprzednie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica