ZNP zapowiada miasteczko nauczycielskie oraz demonstrację

- Będziemy chcieli wszystkich zainteresowanych poinformować o przyczynach tej akcji, czyli bardzo złej sytuacji, z którą mamy do czynienia w oświacie. To nie jest tylko i wyłącznie problem wynagrodzeń i braku nauczycieli, to jest naszym zdaniem sprawa, która dotyczy treści edukacyjnych, zadań spoczywających na szkole - podkreślił.

Całodobowe miasteczko

I dodawał: - Dziś, patrząc na kalendarz, gonimy od lekcji do lekcji, co też odbija się kosztem jakości nauczania.

Wakaty łatane nadgodzinami

Prezes ZNP odniósł się do stwierdzenia wiceministra Dariusza Piontkowskiego, który powiedział, że w edukacji jest w tej chwili "tylko" ok. 6 tysięcy wakatów. - Liczbę wakatów zminimalizowano tylko dzięki ogromnej liczbie godzin ponadwymiarowych - podkreślał. I jako przykład podawał nauczycielkę matematyki z Wrocławia, która w tygodniu ma 35 godzin lekcyjnych plus kolejne sześć "na zastępstwo". - To jest 41 godzin samych godzin dydaktycznych. A nauczycieli, którzy mają ich więcej niż 30, jest coraz więcej - komentował. I dodawał: - Na tym tracą uczniowie.