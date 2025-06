Czekają na zmianę od ponad 20 lat. Rząd przyjął projekt

Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie psychologa Źródło: TVN24

W cieniu kampanii prezydenckiej na zeszłotygodniowym posiedzeniu rządu zapadła decyzja w sprawie ustawy o zawodzie psychologa. Środowisko czeka na nią od ponad 20 lat.

- Zmiany ustawowe są potrzebne po to między innymi, żeby zabezpieczyć nasz zawód. Dlatego, że ustawa z 2001 roku jest martwa - wskazuje psycholog i psychoterapeuta Kuba Rafalski.

Ustawa z 2001 roku, która nadal obowiązuje, określa kto jest, a kto nie jest psychologiem, ale to nie takie proste. - Zgodnie z ustawą, która obowiązuje, psycholog to osoba, która skończyła studia psychologiczne 5-letnie i jednocześnie jest zrzeszona w samorządzie zawodowym. Samorządu nie ma, więc pytanie pozostaje: kim jest psycholog? – zastanawia się Marcin Szafrański z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

"Ważne, żeby ten zawód był uregulowany"

Ustawa o zawodzie psychologa napisana od podstaw ma ten problem rozwiązać - samorząd zawodowy ma stać na straży etyki i jakości świadczonych usług. To tam będzie można też złożyć skargę na psychologa, który skrzywdził, zamiast pomóc.

- To ważne, żeby ten zawód był uregulowany, żeby psychologowie mogli mieć swój samorząd, żeby można było przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne, jeżeli ktoś fałszywie nazwie się i nazwie się psychologiem – podkreśla ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - To wszystko ma służyć bezpieczeństwu tych, którzy tej pomocy potrzebują - dodaje.

Marcin Szafrański zwraca uwagę, że „sąd koleżeński będzie mógł nałożyć odpowiednie kary”. - W skrajnym przypadku odebrać prawo do wykonywania zawodu, jeżeli naruszenia etyczne były znaczące na tyle, że taki rodzaj kary powinien zostać zastosowany - dodaje.

Zmiany obejmą też przyszłych psychologów. - Ci, którzy będą wchodzili na rynek pracy w tym zawodzie, będą mieli w początkowym okresie pracować z opiekunem, który będzie wyznaczony i sfinansowany przez samorząd zawodowy – mówi Anna Ziółkowska z Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Największą zmianą dla pacjentów w kryzysie psychicznym, dla których psycholog jest lekarzem pierwszego kontaktu, będzie utworzenie regionalnej listy psychologów. To tam będzie można sprawdzić, czy dana osoba ma certyfikat, ale może to być też ostrzeżenie.

- Jeżeli jakiś specjalista złamie kodeks etyczny, zostanie wykluczony z listy i jeszcze napisane, z jakiego powodu został wykreślony, to to jest coś, co tych pacjentów zabezpieczy – uważa Kuba Rafalski.

Prace nad zawodem psychoterapeuty

Psycholog jest kimś innym niż psychoterapeuta. To istotne w kontekście równoległej poselskiej inicjatywy ustawodawczej, która ma uregulować zawód psychoterapeuty.

- Dzisiaj niestety mamy do czynienia z sytuacją, że trafimy do osoby, która nie jest sprawdzona – przyznaje przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej. - Nie ma certyfikatu, w najgorszych przypadkach, na szczęście rzadkich, do takiej która przeszła kurs online – wyjaśnia.

Tutaj też pomysł polega na utworzeniu samorządu zawodowego lub rejestrze. Zdaniem psychoterapeuty i redaktorki projektu ustawy Anny Grzelki rozwiązanie to daje zabezpieczenie pacjentów w taki sposób, żeby mogli sprawdzić w ogólnopolskim rejestrze, kto ma uprawnienia, a kto nie.

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty jest po konsultacjach społecznych i ma niedługo trafić na obrady Sejmu. - Lista uwag krytycznych do ustawy, którą zgłosiliśmy ma 60 kilka stron – wskazuje Marcin Szafrański.

Zmiany te bliższe i te dalsze mają jeden cel - dobro pacjenta obecnego lub przyszłego.