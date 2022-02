Czas wojny

"O mało nie popłakałam się nad tą dziecięcą, niewzruszoną wiarą polskich elit, że potwór nie wylezie spod łóżka". Potwór właśnie spod łóżka wylazł. I jakkolwiek ukraińska pisarka ma prawo pokpiwać z wyższościowych tonów Komorowskiego, to przecież trzeba przyznać, że nam się coś udało. I uważam za sprawę drugorzędną rozstrzyganie, czy to nasza wyłącznie zasługa, czy może szczęśliwy zbieg okoliczności. Faktem jednak jest, że dziś nie w nasze świeżo, na zachodnią modłę, zbudowane wieżowce trafiają rosyjskie rakiety. Co więcej, możemy oczekiwać, że jeśli Putin będzie chciał dalej realizować swój plan odbudowy imperium naszym kosztem, to przyjdzie mu to trudniej niż w Kijowie także dlatego, że niezręcznie będzie wbrew różnym pokusom pozostawić własnemu losowi, tak jak dziś Ukrainę, członka tego samego sojuszu wojskowego. Podkreślam - będzie niezręcznie, ale taka możliwość osamotnienia istnieje. Polska jest jednak w lepszej sytuacji o tyle, że ma, przynajmniej formalne, prawo domagać się sojuszniczej solidarności.